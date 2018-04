Nejkrásnější laguna Tichomoří

Může se hodit Jak se tam dostat:

Mezinárodní letiště s neobvyklým názvem Faaa leží nedaleko Papeete na ostrově Tahiti. Z Evropy se sem nejlépe dostanete linkami Air France, či Air New Zealanad (lze se tu zastavit při cestě na Nový Zéland). Zpáteční letenka včetně tax z Prahy do Papeete se dá pořídit přibližně za 35.000 Kč. Z Papeete na Bora Bora létají denně místní aerolinie, zpáteční letenka stojí cca 8.000 Kč. Mnohem levnější je cestovat lodí, plavba trajektem ovšem zabere daleko více času a nelze počítat s velkým komfortem. Jak se pohybovat po ostrově:

Vzhledem k jeho velikosti je nepraktičtější kolo, půjčení auta je také možné, ale ceny jsou příliš vysoké. Ubytování:

Na ostrově najdeme široké spektrum ubytování – od kempů a bungalovů až po luxusní hotely s cenami přes 1000 € za noc. Nejlevnější spaní pod střechou ve společných noclehárnách pořídíte za cca 20 €; středně drahý bungalov pro dvě osoby pořídíte již od 100 € za noc. Aktivity:

Kromě již zmíněné celodenní plavby po laguně lze vyzkoušet celou řadu, především vodních aktivit: potápění, plavbu pronajatou jachtou, windsurfing, vodní lyžování, šnorchlování, rybolov a mnohé další. Místní průvodci vám také rádi ukážou hornaté vnitrozemí ostrova – buďto v džípu nebo pěšky můžete zblízka prozkoumat strmé útesy, či se vydat na některý z těžko přístupných vrcholů. Milovníci umění jistě zavítají do některé z mnoha místních galerií nebo prodejen bižuterie vyráběné z místních černých perel. Po západu slunce pak rozhodně nezapomeňte navštívit tradiční polynéský večer s hudbou a domorodými tanci.