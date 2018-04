Nejjedovatější had Austrálie se stěhuje

Nejnebezbečnější had Austrálie se stěhuje. Jak dnes informovali zdejší odborníci, tai-pan (Oxyuranus scutellatus), jehož kousnutí může usmrtit člověka během 20 vteřin, byl v poslední době poprvé zaznamenán ve státě Nový Jižní Wales. Doposud se vyskytoval pouze ve státě Queensland. "Tai-pan nemá hlavu ve tvaru rakve jen tak pro nic za nic. Je to velmi nebezpečný had a není radno se k němu přibližovat," varuje Ross Sadlier, odborník na hady z Australského muzea v Sydney.