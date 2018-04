Nejhlučnější pláž světa, kde vás při koupání odfoukne jumbo

Očima českého cestovatele "Vstávám docela pozdě. Jdu se nasnídat, všude je ještě mokro od nočního deště, ale vůbec se neochladilo, opět je strašné vedro. Snídani mám zařízenou v restauraci Turtle Pier. Je to opravdu molo, z z kterého je výhled na lagunu Simpson Bay a hlavní město francouzské části ostrova Marigot. Personál je moc příjemný, dávám si americkou snídani (opečená slanina, vajíčka, osmahnuté brambory, sýr a tousty) a jablečný džus s ledem," vypráví Michal Knytl, český cestovatel a student Vysoké školy obchodní, který Maho Beach navštívil. "Pak se vydávám zpět na pokoj a opět na Maho Beach. Tentokrát si s sebou beru foťák. Je neděle - tento den přistávají na SXM všechna widebody z Evropy - A340-300 Air France, MD11 KLM, B747-400 Corsair a B767-300 Arkefly. Menší letadla fotím tím způsobem, že ležím na dece, a slyším-li blížící se letadlo, jen vezmu do ruky foťák, pootočím hlavu směrem k ose dráhy a fotím. Ani se při tom nemusím zvedat z deky. Na odlet A340 Air France se hrdinně postavím za letadlo (320 jsem přeci přežil, tak A340 přežiju určitě také - takový tlak z motorů jsem ale nečekal. Kombinace spálené kůže (on i ten jeden den na sluníčku stačil na to, abych se pěkně spálil) a letícího písku docela bolí a nutí mě, stejně jako ostatní, běžet do moře. Málem utopím foťák. Přílet jumba je famózní, ti méně otrlí opravdu před letadlem uskakují, jako by mělo už už sednout přímo na Maho Beach. Už za šera pak sedá B767 Arkefly a MD11 KLM. Ještě než jdu na hotel, zajdu do Sunset Beach Baru na pivo. Mají tu všude slunečníky Heineken, tak se na něj těším. Barman mě však odbude se slovy "We have no Heineken", takže zkouším pivo President za 4$, původem z Dominikánské republiky. Co do chuti je snad i lepší než Heineken. Pak jdu rovnou spát."

Více na webu Michala Knytla ZDE.