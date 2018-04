Nejhezčí přehrada v Česku je jako z pohádky. Výlet na Les Království

Přehrada Les Království, které se někdy také říká Bílá Třemešná nebo Těšnovská, je nenápadně vsunuta doprostřed lesů pod vrchem Zvičinou. Sjedete k ní po úzké silničce z Bílé Třemešné na Nemojov, dále pak na Hostinné. Přejedete hrázní korunu, zastavíte na parkovišti za ní a pěšky se vydáte po jejím levém břehu na nádhernou jarní procházku.

Zeleně značená stezka vede přímo po břehu nádrže. Je to zajímavé i cyklisticky, nemusíte se potom vracet stejnou cestou.



Stavěli ji kvůli labským záplavám

Jakmile začalo v Krkonoších tát, bylo na středním toku Labe nad Dvorem Králové až k Jaroměři zle. Voda se rozlévala do údolí a likvidovala vše, co jí přišlo do cesty. Jedna z nejhorších povodní přišla v roce 1897, zničila mnoho domů a voda se dostala až do Pardubic. Proto se rozhodlo, že se na Labi postaví dvě nádrže, které by jarní vody zachytily. První u Špindlerova Mlýna. Druhá, třemešínská, měla chránit Dvůr Králové.

Max. výška hráze: 41,10 metrů

Šířka hráze v základu: 37 metrů

Šířka hráze v koruně: 7.2 metrů

Délka hráze v koruně: 218 metrů

Max. hladina hráze: 325,25 m n.m.

Celkový objem nádrže: 9,1586 mil. m3

Vše zpozdila válka

Projekt vznikl kolem roku 1903, stavět se začalo o sedm let později. Rozdělané práce, odstřelenou skálu a první základy přerušil rok 1914, kdy Rakousko-Uhersko vstoupilo do války. Další práce pokračovaly až v roce 1920. Že se jedná o dílo nejvýše potřebné, bylo jasné již v roce 1917, kdy nehotová hráz zachytila krkonošskou přívalovou vlnu a nedovolila velké vodě rozlít se korytem ke Dvoru.

Celkové náklady na tehdy největší přehradní nádrž v Československé republice dosáhly 4,7 milionů rakouských korun.

Voda padala i přes korunu hráze

Přehrada je technicky velmi dobře řešena, má elegantní půloblouk, stavební kvádry z králodvorského pískovce poskytly místní lomy. Vodu odvádějí dva boční tunely, přičemž ten pravý je spojený potrubím s vodní elektrárnou. Ta se spustila v roce 1923 s výkonem 2x 600 kW.

Protože tání v Krkonoších bylo nepředvídatelné, při maximálním přítoku vody zajišťovalo její odtok pět přepadů pod korunou, každý se šířkou 10,96 metru. Jak dovede být taková voda divoká, se ukázalo i při nedávných povodních v roce 1981 nebo 2000, existují ale i snímky z roku 1925 a 1946, kdy se voda řítí po hrázi dolů.

Průsaky vody v hrázi i v tunelech řeší 182 metrů dlouhá zeď na levém břehu.

Technickou památkou zcela oprávněně

V roce 1964 se rozhodlo, že z hlediska provedení i estetické čistoty bude přehrada Les Království zapsána jako národní technická památka. Je postavena v pseudogotickém slohu, domek hrázného na pravém břehu připomíná hrad s věžičkou a cimbuřím, i proto sem jezdí čím dál víc turistů.

Certifikace památky se vztahuje i na elektrárnu, v té byly v 90. letech vyměněny staré turbíny za moderní Francisovy o stejném výkonu.

Na koupání to na přehradě není, slouží i jako zásobárna pitné vody, ale při lovu ryb vás asi moc lidí rušit nebude, nanejvýš porybný, abyste mu ukázali lístek.

