Nejhezčí podzimní výlet: Beskydy z Ondřejníku

Vzhůru na cukrovou homoli

Nejmajestátněji působí Ondřejník při pohledu z jihu, konkrétně z Kunčic pod Ondřejníkem, které bývají častým východiskem k túrám v tomto masivu. Jako homole cukru odtud vypadá vrch Skalka – nejvyšší bod Ondřejníku.

Z Kunčic na něj vede nejkratší, zároveň však nejnáročnější výstupová trasa v délce 3 km. Nejdříve se jde po loukách, které jsou zastavěny rekreačními chatami a původními horskými samotami, k nimž dnes jako houby po dešti přibývají novodobé domky a vily.





Ondřejník od železniční stanice v Kunčicích

Zakrátko se modrá značka vnoří do lesa a strmým, náročným výstupem míří vzhůru. Krásné přírodní partie přicházejí se vstupem do přírodní rezervace Skalka kousek pod samotným vrcholem. Na velmi strmých svazích s četnými balvany, skalkami a dokonce i menšími puklinovými jeskyněmi se dochovaly původní bukové porosty pralesovitého rázu, které na podzim hýří nepřebernými odstíny zlatých barev. Až 180 let staré stromy slouží jako příbytky vzácnému ptactvu, občas se tu vyskytnou i stopy pobytu rysa.





Bukové lesy pod Skalkou v barvách podzimu

Pozor na mravence a motorkáře!

Kousek před dosažením vrcholu Skalka míjí modrá turistická značka horní okraj paseky, která slouží jako startovní místo vyznavačů paraglidingu. Za příznivého počasí a větru jich v okolí Onřejníku uvidíte plachtit na nebi hned několik. Z paseky se zároveň otevírá překrásný pohled směrem na západ k Frenštátskému Javorníku a podhůří Beskyd.

Samotný vrchol Skalka – nejvyšší bod ondřejnického masívu – je na výhled poměrně skoupý. Kdysi tu stávala třípatrová dřevěná triangulační věž čnící nad vrcholky stromů, tu však již dávno odnesl čas. Dnes můžete jen sem tam v průsecích zahlédnout siluetu protilehlého Radhoště nebo majestátního Smrku. Škoda, rozhledna by tady určitě “bodla”.





Stop škůdcům beskydské přírody

Náhrady v podobě “ztracené” vyhlídky však přicházejí v dalších částech modré turistické trasy, která postupně opouští hřebenovou trasu a začíná traverzovat východní svah Ondřejníku. Z mnoha průseků a pasek se otevírají krásné pohledy směrem k Lysé hoře a na malebnou podbeskydskou krajinu v okolí Frýdlantu nad Ostravicí.

Cestou můžete spatřit také obrovská mraveniště lesních mravenců, chráněná kryty proti sesutí či pletivem vůči nepřátelům ze stran zvířat (divočák, jezevec, žluna). Z přilehlých informačních panelů se pak dozvíte, že mravenec lesní patří nejen mezi užitečné, ale také silně ohrožené druhy naší fauny.

Ohroženým druhem se však na Ondřejníku můžete stát koneckonců i vy a to v případě, že potkáte skupinu terénních motorkářů, kterým se navzdory přísnému zákazu v okolních lesích velmi dobře daří.