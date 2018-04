Nejhezčí pláže světa a ráj potápěčů. Průvodce Kajmanskými ostrovy

Může se hodit Letecká doprava

Pro let z Evropy je ideálním přestupním místem Miami na Floridě. Odtud létají několikrát denně spoje Cayman Airways nebo American Airlines. Z dalších nástupních míst jmenujme alespoň ta nejdůležitější: Havana, Montego Bay (Jamajka), La Foeba (Honduras), Atlanta, Toronto, New York. Na místě lze mezi ostrovy cestovat s místními linkami Cayman Airways. Hlavním letištěm Kajmanských ostrovů je Mezinárodní letiště Owena Robertse, které se nachází necelé tři kilometry východně od hlavního města George Town. Zpáteční letenka z Prahy vyjde přibližně na 35 000 Kč, z Grand Cayman se na oba z menších ostrovů dostanete letecky během 40 minut a zpáteční letenka vás přijde přibližně na 100 USD. Doprava po ostrovech

Veřejná doprava sice na ostrovech existuje, ale místní autobusy jezdí poměrně nepravidelně a také nepatří k nejčistším. Vybrat si můžete z několika půjčoven aut, vzhledem k relativně malým vzdálenostem a příjemnému klimatu můžete vyzkoušet i skútry. Taxíky jsou tu velice drahé – 10 min cesta z letiště Vás přijde na víc než 20 USD. Jelikož Kajmanské ostrovy jsou oficiálně součástí Britského zámořského teritoria, jezdí se zde vlevo. Ubytování

Nejvíce hotelů najdete na západním pobřeží Grand Cayman. Ubytování je na ostrovech ale poměrně drahé – příliš se tu totiž nepočítá s chudými návštěvníky. Noc nepořídíte pod 100 USD za osobu a v nejluxusnějším hotelu ostrova Ritz Carlton vyjde přespání od 400 USD. Měna

Zdejší měna je kajmanský dolar (KYD), platit můžete americkými dolary. Kurz je pevně vázaný v poměru 1KYD=1,25 USD. Kdy jet

Hlavní turistická sezona trvá od prosince do poloviny dubna – v této době panuje slunečné počasí a příjemné teploty okolo 24 ºC. V létě (od května do října) je vlhké horko s občasnými odpoledními přeháňkami. Hurikánová sezona nastává v srpnu a trvá do konce října. Víza ani očkování před cestou nejsou potřeba. Zájezdy na Kajmanské ostrovy nabízejí například české cestovní Esotravel, Inspira, Sopka,...

mapa: Google.com