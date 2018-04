Tipy na nejkrásnější mosty pro pěší v Evropě

Antický most v Córdobě

Nejstarším mostem v našem výběru je slavný římský most v Córdobě, který pochází z prvního století před Kristem. Córdoba byla tehdy významným správním centrem římské Hispánie a střediskem kultury, obchodu a vzdělání. Dvě stě padesát metrů dlouhý most, který používal například filozof Seneca, byl jedním z klenotů antického města.

Po pádu Říma byla Córdoba značně zdevastována a jedinou památkou, která bez újmy přečkala nekonečné tři století zkázy a neustálých rozbrojů, byl právě bytelný římský most. Dnes je každý večer nádherně osvícený a slouží již jen pěším turistům.

Romanticky osvětlený antický most v Córdobě pochází z prvního století před Kristem.

Kamenný poklad v Řezně

Nejstarší dosud stojící kamenný most na sever od Alp najdete nedaleko českých hranic v německém Řezně. Paradoxně nemá žádné jméno a říká se mu prostě most Kamenný. Tento most sehrál obrovský význam pro rozvoj mostů v celé střední a západní Evropě, neboť se stal se vzorem pro další mosty evropských metropolí – třeba pro pražský most Juditin.

Výstavba mostu přes Dunaj trvala pouhých jedenáct let a byla dokončena roku 1146. V 19. století však měl most namále. Vadil totiž lodní dopravě, neboť v Řeznu se musel veškerý náklad vykládat a zase nakládat. Proto ho chtěla radnice zbourat, čemuž naštěstí zabránil nedostatek financí na demolici. Ještě před pár lety byl most plně funkční a jezdily po něm auta i městské autobusy. Nyní už slouží pouze pěším a pokud se po něm chcete projet, tak jedině na kole.

Kamenný most v Řezně měl v 19. století namále. Radní ho chtěli zbourat.

Požár dřevěného klenotu

Nejstarší a nejdelší krytý most na světě stojí uprostřed Lucernu na řece Reuss. Dřevěný most byl součástí středověkého opevnění města a jeho triumfem je bohatá malířská výzdoba s náměty Tanců smrti.

Památka stará 700 let má ovšem velmi pohnutou historii, neboť před dvaceti lety lehla z velké části popelem. Co se stalo? Jakýsi neukázněný návštěvník odhodil při noční procházce po mostě cigaretu, která spadla na člun kotvící pod mostem. Ten vzápětí vzplál a během několika minut shořela téměř polovina mostu. Naštěstí měla památka velmi pečlivou dokumentaci a tak byla během několika měsíců celá zrestaurována. Bohužel až na dvě desítky vzácných obrazů, které zmizely v nenávratnu.

Papežský Avignon

Nenávratně poškozený je také slavný most v papežském Avignonu, který pochází z 12. století a proslavila ho známá lidová písnička. Jenže z mostu se do dnešních časů zachovalo pouhé torzo končící uprostřed řeky. Drtivá povodeň na konci 17. století spláchla 900 metrů dlouhý most a z původních 22 oblouků přežily jen čtyři.

Dnes je zbytek mostu otevřený pro návštěvníky jako jakési muzeum pod širým nebem, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o výstavbě středověkých mostů a také se můžete projít téměř do poloviny řeky. Ale dál už ne.

Slavný most v Avignonu končí v půlce řeky, zbytek strhla povodeň.

Svítící most v Tbilisi

Jeden z nejkrásnějších mostů, stavěných od počátku výhradně pro pěší, má gruzínské Tbilisi. Poněkud futuristický, 150 metrů dlouhý most Míru byl dokončen před třemi lety a představuje asi nejzářivější architektonický klenot ve městě. A to nejen proto, že je osázený šesti tisíci světly a pravidelně předvádí velkolepou světelnou show, za jakou by se nemusela stydět ani Paříž či Londýn.

Ostatně hlavní město Británie má podobný kousek moderní architektury. K oslavě nového tisíciletí vznikl most Millenium, který spojuje centrum města s moderní galerií Tate Modern sídlící v budově bývalé elektrárny. Most Millenium sice není tak designově dokonalý jako most v Tbilisi, ale na druhou stranu už si zahrál ve filmu - v šestém dílu filmové kouzelnické ságy Harry Potter ho zničili Smrtijedi.

Londýnská moderna - most Millenium vedoucí přes Temži k nové galerii byl otevřen v roce 2000. Nádherný most v Tbilisi patří k největším architektonickým klenotům města.

Most se záchodem

Zřejmě největší koncentrace mostů v Evropě je v Amsterdamu. Statistici tvrdí, že přes kanály a grachty vede neuvěřitelných 1 281 mostů, přičemž ten nejstarší pochází z roku 1648. Jedním z nejmodernějších a nejvýstřednějších mostů ve městě je 100 metrů dlouhý most z roku 2001, který si kvůli svému extravagantnímu tvaru vysloužil jméno most anakondy.

A připojíme ještě jednu kuriozitu, tentokrát z jižní Francie. Napadlo by vás, že existuje most, na kterém stojí malý domeček a v něm je záchod? Tuto zajímavost najdete v městečku Puivert.

Naopak most plný obchodů, který připomíná spíše nákupní třídu, mají ve Florencii. Slavný most Ponte Vecchio vedoucí přes řeku Arno byl postaven již v roce 1345 (na místě staršího mostu), tedy dvanáct let před naším krásným a ve světě obdivovaným Karlovým mostem, který samozřejmě také patří mezi nejkrásnější pěší mosty Evropy.

Historická kuriozita - most se záchodem v jihofrancouzském městečku Puivert.

Adrenalin na Titlisu

A na závěr trocha dobrodružství. Zjevně nejnáročnější cesta, zvláště pro všechny lidi trpící závratí, vede přes "adrenalinový" most, zvaný Titlis Cliff Walk, na hoře Titlis ve švýcarských Alpách v nadmořské výšce 3 000 metrů. Odlehčený ocelový most, který byl veřejnosti zpřístupněn na konci loňského roku, se klene 500 metrů nad propastí a nabízí fantastický výhled na panorama zasněžených alpských čtyřtisícovek. Most široký jeden metr a dlouhý téměř sto metrů je nejvýše položeným visutým mostem v Evropě.

Titlis Cliff Walk je nejvýše položeným visutým mostem v Evropě. Klene se nad propastí 500 metrů nad zemí, v nadmořské výšce přes 3 000 metrů. Most Titlis Cliff Walk je dlouhý 98 metrů a široký jen 91 centimetrů. Jak přes něj návštěvníci chodí, lehce se pohupuje.