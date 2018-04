Nejhezčí horský přechod v Evropě: Tour du Mont Blanc

Může se hodit Doprava autem

Jako ideální se jeví trasa Praha, Plzeň, Rozvadov, Mnichov, Lindau, Bern, kolem Ženevského jezera do Martigni a přes sedlo Col de la Forclaz do Chamonix.

Ubytování

Ceny v kempech a veřejných tábořištích se pohybují kolem 6–10 eur za osobu a noc. Ve Švýcarsku se platí i za veřejné tábořiště (Trient – 2,5 eur /osobu a noc). Poplatek je ale plně vyvážen kvalitou poskytovaných služeb a zázemím (toalety, studená tekoucí pitná voda, velký přístřešek s posezením).

V údolí Chamonix je kempů celá řada, v dalším průběhu Tour je nabídka o něco slabší. Během našeho přechodu jsme využili služeb následujících kempů a tábořišť:

Camping Les Cimes (Les Bossons, více ZDE)

Camping Le Pontet (Les Contamines Montjoie, více ZDE)

Veřejné tábořiště v Les Chapieux (bez poplatku)

Camping Aiguille Noire (údolí Val Veny, Courmayeur, více ZDE)

Camping du Parc (Morgex, Valle d´Aosta, více ZDE)

Veřejné tábořiště pod obcí Trient

Camping des Glaciers (La Fouly, web ZDE)

Camping des Montets (Vallorcime) Doporučené vybavení

Tour du Mont Blanc sice patří mezi vysokohorské přechody, kde se pohybuje velké množství turistů, přesto nedoporučuji podcenit přípravu a kvalitu vybavení. Doporučuji kvalitní turistické boty (maratonky určitě nestačí), funkční spodní prádlo, druhou vrstvu na zateplení (fleece nebo windstopper), kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu, čepici, rukavice a teleskopické hole (usnadní chůzi). Stan, spacák a karimatka by měly být samozřejmostí, pokud nezvolíte možnost ubytování na chatách a v ubytovnách.

Vhodná doba pro návštěvu

Nejstálejší počasí bývá v těchto oblastech v červenci a v srpnu. Nevýhoda druhého prázdninového měsíce tkví hlavně v tom, že francouzští školáci čerpají letní prázdniny a na cestách se pohybuje větší množství lidí. Faktem ale zůstává, že Tour je natolik chozenou trasou, že se během letních měsíců pravděpodobně nestane, že byste se tam pohybovali sami.

Doporučujeme publikaci:

Kev Reynolds: "Tour of Mont Blanc". Vydalo nakladatelství Cicerone, 2.vydání v r. 2007 - mapa je z této publikace