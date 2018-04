Nejhezčí beskydské hřebenovky

Z Pusteven na Horní Bečvu přes Martiňák

Nejznámější lyžařské a výletní centrum Beskyd nabízí vyznavačům běžecké stopy mnoho možností. Krásná a naprosto pohodová trasa odtud vede směrem k turistické chatě Martiňák, odkud lze pokračovat již poněkud náročnějším terénem na Horní Bečvu, Bumbálku, do Bílé nebo do Starých Hamrů.

Od rozcestníku na Pustevnách zamíříte kolem chat maměnka a Libušín po červené k hotelu Tanečnica a těsně před ním vpravo úvozem absolvujete krátký ale strmý sjezd do lesa (na dlouhou dobu však jediný). Pak už pokračuje mírně zvlněná a příjemná lyžařská stopa jihozápadním úbočím masívu Čertova mlýna. V celé délce 7 km až k chatě Martiňák pořád mírně klesáte!

Za Martiňákem, kde je možno se občerstvit, se terén začíná výrazněji vlnit, střídají se ostřejší výšlapy a sjezdy, na úzkých cestách v lese bývají často popadané stromy. V sedle Kladnatá můžete zvolit sjezd do civilizace buď vpravo (Horní Bečva) nebo vlevo (Bílá-Mezivodí, Staré Hamry). Náročným lesním terénem lze pokračovat také do sedla Hlavatá (autobus) a na Bumbálku.





Chalupy na Horní Bečvě

ITINERÁŘ TRASY

Pustevny (1018 m) – úbočí Čertova mlýna, 3 km (-100 m) – Martiňák, 7 km (-100 m) – Mečová,10 km (+100 m, -50 m) – Kladnatá, sedlo, 11 km (+ 80 m, -80 m) – Horní Bečva, hotel Valaška, 16 km (- 300 m). Doprava: Na Pustevny autobusem z Rožnova p. R., z Horní Bečvy autobusem do Rožnova p. R.

Z Bumbálky na Soláň hřebenovkou Vsetínských vrchů

Krajinářsky asi nejkrásnější hřebenová trasa v Beskydech vede po hřebeni Vsetínských vrchů z Bumbálky na Soláň. Potěší krásnými výhledy, perfektní stopou i převážně klesajícím terénem.

Počáteční kilometry mezi Bumbálkou a chatou Třeštík jsou však poměrně náročné. Můžete si vybrat buď členitou jízdu po červené značce kolem hraničních patníků nebo úbočím vedle přístupové silnice k hotelu Súkenická. V obou případech však nakonec musíte zdolat směrem dolů docela příkrou (pro běžky) sjezdovku nad chatou Třeštík.

Další kilometry jsou však již pohodové. Následuje táhlý výšlap pod Vysokou (1024 m – nejvyšší bod Vsetínských vrchů) a pak mírné klesání na louky Benešky. Za dobrého počasí se vyplatí zdolat vrchol Vysoké, poskytující nádherné pohledy na masívy blízkých slovenských hor (Malá Fatra, Tatry).

Z Benešek opět v pohodě do sedla Kotlová s překrásnou dřevěnicí, pak dvakrát nahoru a jednou dolů a jste na Soláni, kde na vás čeká několik chat a restaurací. Pokud by se vám chtělo, můžete za dobrých sněhových podmínek pokračovat hřebenovkou do Rožnova (+15 km) nebo Vsetína (+ 28 km).





Malá Fatra z Vysoké (1024 m)

autor: Ivo Netopil

ITINERÁŘ TRASY

Bumbálka (850 m) – chata Třeštík,2 km (+80 m, -80 m) – Vysoká, 5,5 km (+150 m) – Benešky, 8,5 km (-100 m) – Kotlová, 12 km (-50 m) – Soláň, 16 km.

Doprava: Na Bumbálku autobusem z Rožnova p. R., Frýdku-Místku nebo Ostravy, ze Soláně autobusem do Rožnova p. R.

Z Visalají do Mostů u Jablunkova po česko-slovenské hranici

Další krásná a nenáročná beskydská hřebenovka jako stvořená pro běžky. Pouze výhledů do kraje je poněkud méně, jelikož se jede převážně lesem.

Na prvním úseku z Visalají po Bílý Kříž se na úvod hezky zahřejete, jelikož musíte zdolat převýšení asi 150 m. Pak však následuje typická hřebenovka bez podstatných výškových rozdílů: chvilku se šlape mírně do kopce, chvilku se jede zase s kopce – zkrátka maximálně příjemný terén.

Mezi Bílým Křížem a Malým Polomem se často vyskytují vývraty – holt název hory asi nebyl zvolen náhodně. U kapličky pod Muřinkovým vrchem stopa odbočuje vpravo a po slovenské straně traverzuje bez ztráty výšky masív Velkého Polomu až k hotelu Tetřev.

Lze pokračovat i po hranici kolem četných skalek na vrchol s omezenými výhledy. Počítejte však s náročným terénem a špatnou (resp. žádnou) lyžařskou stopou.

Od hotelu Tetřev se jede ještě kousek po hřebeni, pak následuje dlouhý a poměrně strmý sjezd do Mostů u Jablunkova. Za dobrých sněhových podmínek lze lyže odepnout až na vlakovém nástupišti.





Rozcestí u kapličky pod Velkým Polomem

(Muřinkový vrch)

ITINERÁŘ TRASY

Visalaje (800 m) – Bílý Kříž, 3 km (+150 m) – Malý Polom, rozc., 7,5 km – Muřinkový vrch, kaple, 13,5 km (- 130 m, +70 m) – Velký Polom, hotel Tetřev,17 km – Skalka, tur. ch., 19 km (-100 m) – Mosty u Jablunkova, žel. st., 23 km (-300 m). Doprava: Na Visalaje autobusem z Frýdku-Místku, z Mostů u Jablunkova vlakem do Českého Těšína, Frýdku-Místku, Karviné, Havířova, Ostravy.

Z Javorového hřebenovkou Těšínských Beskyd

Mezi nejkrásnějšími zimními trasami Beskyd rozhodně nesmí chybět ani hřebenovka Těšínských Beskyd ve východní části pohoří. Nejsnadnější přístup zajišťuje lanovka na vrch Javorový, kde naše poslední putování po beskydských kopcích zahájíme.

Od horní stanice lanovky zbývá vyšlapat pouhých 100 výškových metrů na vrchol Javorového a jste prakticky na nejvyšším bodě celé trasy. Zároveň však také na překrásném výhledovém místě, kde za dobrého počasí máte jako na dlani Třinec, ostravskou průmyslovou aglomeraci i masív protilehlých Slezských Beskyd. Akorát lesy se zde ještě nevzpamatovaly z kalamit kyselých dešťů.

Stopa z vrcholu Javorového směřuje k protilehlé Ropici (1082), kterou lze obtraverzovat zprava (po žluté) i zleva (po modré). V obou případech se napojíte na červeně značenou hřebenovou magistrálu, po níž se dáte směrem k chatě Slavíč. Lze se vydat i opačným směrem, tam však brzy začíná těžký krkolomný terén a i sněhové podmínky bývají horší.

Z Ropice až po chatu Slavíč jedete prakticky po rovině, teprve potom následují houpačky v lese a náročnější výšlap úbočím Kozího hřbetu pod Malý Polom (v opačném směru po značce pro 99% smrtelníků nesjízdné). Z rozcestí pod Malým Polomem můžete pokračovat na Bílý Kříž, Visalaje nebo do Mostů u Jablunkova (viz předchozí trasa), popřípadě sjet na autobus do Horní Lomné.





Výstup na Ropici (1082 m), v pozadí hora Ostrý (1044 m)

ITINERÁŘ TRASY

Javorový,lanovka (900 m) – Javorový, vrchol, 1,5 km (+100 m) – Ropice, sedlo, 5 km – chata Slavíč, 11 km (- 100 m) – Malý Polom, rozc., 17 km (- 50 m, +100 m) – Horní Lomná, 21 km (-350 m). Doprava: Na Javorový lanovkou z oldřichovi (místní doprava z Třince), z Horní Lomné autobusem do Jablunkova, odtamtud vlakem do Třince, Ostravy, Frýdku-Místku.



