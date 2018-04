Nejezděte do Afghánistánu ani Pákistánu!

Ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na mezinárodní situaci vyzývá české občany, aby zvážili své případné cesty do Afghánistánu a Pákistánu. Současně

upozorňuje, že v souvislostmi s tragickým teroristickým útokem na Spojené státy americké se Česká republika rozhodla zajistit zvýšenou ochranu některých svých zastupitelských úřadů. Uvedl to dnes mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil.



Dvě unesená dopravní letadla v úterý zničila budovy Světového obchodního střediska v New Yorku a třetí poničilo budovu ministerstva obrany ve Washingtonu. Počet obětí je odhadován na tisíce. Hlavním podezřelým z organizování útoků je teroristický milionář skrývající se v Afgánistánu Usáma bin Ládin.



Pákistán uvedl svou armádu do stavu pohotovosti. Pákistánská delegace dnes dorazila do jihoafghánského města Kandahár, kde se pokusí přesvědčit nejvyšší představitele afghánského vládního hnutí Taliban, aby vydali teroristu bin Ládina.



Aktuální konzulární informace a doporučení na případné cesty do zahraničí mohou čeští turisté získat na internetové stránce http://www.mzv.cz

"Činnost vízových úseků řady úřadů byla s ohledem na tato opatření do jisté míry omezena, aniž by vydávání víz bylo pozastaveno," oznámil Pospíšil. Lidé by se proto měli o těchto omezeních informovat na konzulárním odboru ministerstva či jednotlivých zastupitelských úřadech. "Žádáme o pochopení pro nutnost použití určitých nestandardních postupů," dodal mluvčí.

Ministerstvo zahraničí dále žádá, aby lidé věnovali maximální pozornost přípravám svých cest do zahraničí. Ministerstvo doporučuje kontaktovat ještě před cestou konzulární odbor ministerstva nebo přímo konzulární úseky zastupitelských úřadů ČR v cílových zemích.