Nejdražší hotelové pokoje světa. Kde noc stojí skoro dva miliony

Výhled z apartmá na Alpy je úchvatný, a to natolik, že prý už inspiroval některé slavné umělce k písni či skladbě. A pokud by vám samotný výhled nestačil, k dispozici je legendární piano značky Steinway, napsal server CNN, který nejdražší hotelové pokoje vytipoval. Jinak pokud by klient, který se v Royal Penthouse Suite ubytuje, neměl vlastní doprovod, může využít služeb osobního sluhy, asistenta i šéfkuchaře.

Mezi známými osobnostmi, které se tu někdy zapsaly do knihy hostů, nechybí Michael Jackson, zpěvačka Rihanna, herec Michael Douglas, Bill Gates, magnát Richard Branson či bývalý britský premiér Tony Blair.

Přibylo milionářů, zvyšuje se i poptávka po luxusu

Podobné luxusní hotelové pokoje a apartmá nejsou na trhu ničím novým, v minulosti však byly vnímány spíše jako jednorázové výstřelky. V současné době se však stávají trendem, který nepodceňuje žádný z velkých hotelů či hotelových řetězců.

"Už v 90. letech existovaly pokoje, za které se platily pětimístné sumy (v dolarech), ale moc jich nebylo," říká Nikhil Bhalla ze společnosti FBR Capital Markets. Zároveň poukazuje na fakt, že od té doby svět vyprodukoval mnohem více milionářů, než bylo před nějakými 20 - 30 lety, a že počet lidí, kteří si takový výjimečný nadstandard mohou dovolit, značně přibylo.

Newyorský Palace Hotel loni otevřel, po rozsáhlé rekonstrukci, která vyšla na 140 milionů dolarů, dvě přepychová apartmá včetně střešního s krásným výhledem na Central Park za 28 tisíc dolarů na noc (550 tisíc korun).

Sky Villa, Palms Casino Resort, USA, Las Vegas. Dvouposchoďové apartmá za 40 tisíc dolarů (786 tisíc korun) na noc se rozprostírá na 836 m2. Výhody: skleněné jacuzzi pro 12 lidí s výhledem na hlavní třídu - Strip, soukromý prosklený výtah, soukromé terasy, masážní místnost, fitness, suchá sauna a osobní komorník k službám nonstop. Apartmá Ty Warner Penthouse, Four Seasons, USA, New York. Co vám nabídne apartmá za 45 000 dolarů (884 000 korun)? Francouzská okna a čtyři prosklené balkony s výhledem na Manhattan. K dispozici je i tzv. zenová místnost, šatna se stěnami potaženými teletinou, lázně, neviditelný reproduktorový systém, sluha, osobní trenér a v neposlední řadě Rolls Royce s šoférem.

Podobně hotelový řetězec Starwood hodlá v nejméně polovině svých ubytovacích zařízení vybudovat nadstandardní luxusní apartmá. Velký tlak v tomto směru vyvíjejí zejména nové, rozvíjející se trhy. "V porovnání s dobou před pěti, nebo dokonce dvěma lety, je dnes ve světě více peněz. V zemích jako Čína nebo Indie vznikla úplně nová třída a tito lidé, kteří ekonomicky rychle postupují vzhůru, si mohou podobné luxusní zážitky dovolit," vysvětluje Nikhil Bhalla.

Luxusní apartmá, vysoká očekávání

Přepych, na který hotely lákají novou klientelu, musí být cítit v každém detailu. V těchto apartmá, která často vypadají spíše jako honosná sídla, najdete v koupelnách výhradně kosmetiku dražších značek, jako Hermes či Dior. Na zavolání je k dispozici komorník, šéfkuchař, osobní trenér, řidič, masérka. K dispozici jsou kromě ložnic a rozlehlého obývacího prostoru perfektně vybavené kanceláře. Tou základní podmínkou přitom zůstává krásné místo a soukromí, proto má také většina těchto apartmá svůj vlastní vchod se soukromým výtahem, někdy dokonce i helipad.

Největší hodnotou těchto nákladných hotelových pokojů však není prostor, ale služby, domnívá se Christopher Noton, provozní šéf řetězce Four Seasons pro Evropu, Střední východ a Afriku. "Naši klienti mají různá, třeba i hodně vysoká očekávání, což znamená, že my musíme vědět, kdo jsou, jak se chovají a co chtějí. Když preferujete samotu, musím to vycítit a zajistit vám to. Když chcete být rozmazlováni, budeme vás rozmazlovat," říká.