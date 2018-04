Nejdražší hory v Česku jsou Krkonoše

Ve Špindlerově Mlýně ubytování 16.000 korun permanentky 7.010 korun 25 km sjezdovek, 14 lanovek a vleků celkem: 23.010 korun V oblasti Kaprun - Zell am See, Rakousko ubytování 15.000 korun permanentky 13.530 korun 150 km sjezdovek, 60 lanovek a vleků celkem: 28.530 korun Poznámka: pobyt v únoru, dva dospělí a dvě děti ve věku čtyři a deset let, cena nezahrnuje stravu a dopravu, ceny za ubytování byly počítány u penzionů srovnatelné úrovně Zdroj: internetové stránky penzionů a lyžařských areálů

Jak na zdejších horách co nejvíce ušetřit * lyžovat mimo hlavní sezonu, tedy v lednu a březnu, kdy jsou ceny někde zhruba o 20 až 30, někdy dokonce i 50 procent nižší v porovnání s únorem a silvestrovským týdnem * ubytovat se mimo vyhlášená centra a dojíždět ke sjezdovkám skibusem, který bývá v ceně permanentky * kupovat si permanentku na více dní, celková cena vyjde v porovnání s jednodenními lístky levněji * slevit z komfortu ubytování, levnější bývají pokoje v soukromí, rodinné penziony, chaty a ubytovny se společným sociálním zařízením, méně se platí také na vícelůžkových pokojích; pozor naopak na apartmány s kuchyňkou, ale bez stravy, které mohou být v porovnání s pokojem se snídaní dražší * pro velkou rodinu či partu lidí může být výhodný pronájem celé chaty či chalupy, ceny se pohybují podle velikosti a polohy objektu v průměru okolo 6000 až 12 000 korun na týden * rodinám s dětmi se vyplatí dát si práci a hledat ubytovací zařízení, kde poskytují velké slevy na děti; někde malé děti - obvykle do tří let, neplatí nic, děti do deseti let mohou mít i padesátiprocentní slevu * k některým apartmánům přidávají pronajímatelé desetiprocentní slevu na vleky, půjčovnu lyží či lyžařskou školu * vybírat pobyt "na poslední chvíli", a to například přes internet; na stránkách informačních center horských středisek bývá pro pobyty "last minute" obvykle zvláštní rubrika, případně se ptát přímo telefonicky v infocentrech