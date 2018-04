Nejdražší dovolená na světě za půl miliardy

Kdo už si zaletěl do kosmu na výlet První byl americký milionář Tito Prvním člověkěm, který si zaplatil za výlet do kosmu, byl americký milionář Dennis Tito. Společně s ruskými kosmonauty Talgatem Musabajevem a Jurijem Baturinem odstartoval 28. dubna 2001 na palubě kosmické lodi Sojuz. Dennis Tito zaplatit za osmidenní výlet na oběžnou dráhu 20 milionů dolarů. Druhý, ale s lepší pojistkou Jihoafrický internetový magnát Mark Shuttleworth před cestou (také za 20 milionů dolarů) prošel osmiměsíčním výcvikem. Na rozdíl od Tita získal plnou pojistku. Firma Aon Space se zavázala uhradit podstatnou část z nákladů, pokud by odlet znemožnilo onemocnění nebo zranění. V případě, že by Shuttleworth za výlet do vesmíru zaplatil životem, dostali by pozůstalí nejméně 100.000 dolarů.