Padesát odstínů přepychu. Jak vypadá noc v hotelu za 300 tisíc

Točí se mi hlava. Z bílých rolls-royců zaparkovaných před vchodem, z výrazných vůní v lobby, z pestrých barev všude kolem. Ze zlatého zábradlí, květináčů a sloupů, z leopardího čalounění, z mramoru, z nadpozemsky krásných žen, míjejících mě s okázalým sebevědomím a ruským pasem v kapse.

Točí se mi hlava. Ze 180 metrů vysokého atria klenoucího se kdesi nade mnou, z pater vyskládaných na sebe jako pravidelné plástve. Vyjíždím od vchodu po eskalátoru, do uší mi trylkuje šplouchání terasovitých fontánek a já přemýšlím, jak to celé popsat. Je to něco mezi futuristickým včelím úlem, startující vesmírnou lodí, filmem Matrix a palácem orientálního paši.

Točí se mi hlava.

A točit se nepřestane, protože v dubajském hotelu Burdž al-Arab jsou tu zkrátka od toho, aby na vás permanentně dělali dojem.

Skvost za miliardu dolarů

Předpona NEJ- k němu patří jako karafiáty k MDŽ, vlastně jako k celému nejlidnatějšímu městu Spojených arabských emirátů. Jedno takové NEJ mají zaměstnanci „Věže Arabů“, postavené v roce 1999, dokonce i na vizitkách, stojí tam „nejluxusnější hotel světa“. Když sem jednou vstoupíte, těžko můžete nesouhlasit.

„Líbí se ti tu? Aby ne, s tímhle se nedá jen tak něco srovnávat,“ pomrkává na mě šrílanský průvodce Mohamed Murasil.

Burdž al-Arab je skvost. Stál miliardu dolarů, spotřebovalo se na něj 70 000 m3 betonu, 9 000 tun oceli, 10 000 m2 plátkového zlata. Má tvar obří plachetnice vyplouvající do vln Perského zálivu, postavili ho na umělém ostrově 260 metrů od pláže Džumeira. Oficiálně se sice pyšní pěti hvězdami, už od svého otevření si však nese pověst jediného hotelu na světě, který by si zasloužil ještě o dvě víc.

Jasné to je už v lobby, kde právě stojím v hlubokém záklonu, abych dohlédl ke stropu. Každé z pater nade mnou má svou malou recepci s vlastním komorníkem, mnohdy veleslavným hostům tak nikdo z běžných smrtelníků nestrká nos do soukromí. Uvnitř stavby, kterou zajišťují pilíře zapuštěné 40 metrů do mořského dna, pendluje 18 výtahů. V 60 podlažích je připraveno 202 pokojů. Nejlevnější vyjde zhruba za 24 tisíc korun za noc, nejdražší na částku přesahující v přepočtu 300 tisíc.

50 odstínů přepychu

Zrovna do něj, do Královského apartmánu, teď míříme. Než k němu ale dojdeme, poznáme 50 odstínů přepychu.

Třeba v jedné z devíti místních restaurací a barů Al Mahara, specializované na ryby a mořské pochoutky. Prochází se k ní zlatou žebrovitou chodbou připomínající vnitřek lastury ústřice. Ústí do modře osvětleného sálu, jehož dominantou je gigantické akvárium s 990 tisíci litry slané vody a 18 centimetrů silným sklem. Vybrané delikatesy, nejčastěji rafinovaně připravované humry, tu má na starost michelinský šéfkuchař Nathan Outlaw. Nejsou pochopitelně z nejlevnějších – oběd vás vyjde na částku přes 200 dolarů.

V hotelu Burdž al-Arab si můžete naplánovat i svatbu v oblacích.

Od stolů před proplouvajícími rybami je nejvíc slyšet ruština, podle marketingové ředitelky hotelu Eleny Vojtinské to není náhoda – Rusové tvoří až 90 % klientely, vedle nich jsou hojně zastoupeni třeba i Číňané, též Němci a další Evropané.

Vedle Al Mahary se jim líbí i v dalším gastroráji Al Muntaha, kde je 200 metrů nad zemí přímo od večeře nádherný pohled na ozářenou Dubaj. Také v baru Gold On 27, kde jsou zájemci všudypřítomným zlatem nejen obklopeni, mohou ho dokonce i popíjet – součástí nealkoholického koktejlu Element 79 je totiž i jemný poprašek této barvy. Nebo v terasovitých bazénech, naplněných sladkou i slanou vodou až po okraj, takže na první pohled téměř splývají s mořem vlnícím se pod nimi. Bohatí návštěvníci oceňují též vyhlášené lázně, případně heliport ve 28. patře, díky kterému se sem nemusí 50 minut vézt z letiště limuzínou. Místo toho rovnou usednou do vrtulníku.

„Právě na upraveném heliportu si proti sobě v roce 2009 exhibičně zahráli tenisté Roger Federer a Andre Agassi. Bylo to hodně nezvyklé, jen pár kroků za základní čárou zela 211 metrů hluboká propast,“ vypravuje Murasil. „Většina turistů se od té doby zvědavě poptává, kde tady máme ten Federerův kurt. Nechtějí věřit, že to ve skutečnosti žádné tenisové hřiště nebylo.“

Dokonce i Federer, bývalá světová jednička, navyklá na všelijaký přepych, se místnímu komfortu podivoval. Zaujalo ho, že všechny zdejší pokoje jsou dvoupatrové. Platí to samozřejmě i o tom nejdražším, do kterého právě vstupujeme.

Zlaté kohoutky

Pokoj? Říkat tomu takhle je výsměch. Královské apartmá má rozlohu 780 m2, snadno v něm zabloudíte. Mezi jeho dvěma podlažími jezdí speciální soukromý výtah, požitek je však i projít se po zlatem zdobených mramorových schodech.

Královské apartmá v hotelu Burdž al-Arab

Sytě žlutá dlažba je prokládána nápaditou kamennou mozaikou, na zdech visí veliká zrcadla, září zdobné ornamenty. Ve spodním patře je hned několik prostorných místností s těžkými koberci veselých barev, obyčejně se tu hostí obchodní partneři. Všude je plno světla, z obrovských zrcadel se nádherně dívá na Perský záliv.

Jásavě žlutočervený tón střídá v dalších místnostech decentnější vínová a hnědá, doplňovaná arabskými a leopardími vzory. Kolem velkolepého domácího kina jsou rozeseta pohodlná sofa. Jako samostatné minipaláce vypadají i postele, vyvýšená točna je v každém rohu orámovaná naleštěnými sloupy podpírajícími nadýchaná nebesa. Jen mezi polštáři máte na výběr ze čtrnácti druhů, vašemu tělu se přizpůsobí i speciální matrace, povlečení je z luxusní egyptské bavlny.

Stejný přepych panuje i v rozlehlých koupelnách s nejmodernějšími typy vířivek a kosmetiky. Kohoutky? Jistě, zlaté. Stejně jako mozaiky na zdi, ozdobné šelmy na držadlech sedaček, madla, stojánky na lampy.

Proč taky šetřit na detailech, že?

Královské apartmá v hotelu Burdž al-Arab

Jakmile vás tohle přestane bavit, můžete si nechat přinést některé ze dvou stovek nabízených novin celého světa, vypravit se na svou soukromou pláž nebo se stejně jako já prostě vydat po dalších dubajských lákadlech. Je jich tolik!

Nejen Burdž Chalífa, s 829 metry nejvyšší budova světa. Vedle známého indoor lyžařského svahu v obchodním centru The Mall of the Emirates pobaví i návštěva podmořského světa v Dubai Mall, kde v akváriích nad vašimi hlavami plavou žraloci, kousek vedle cení zuby krokodýli a drobné rybky stříkouni lapaví zase legračně plivou z vody na mušky přilepené k zavěšeným terčíkům. Živá zvířata včetně pestrobarevných papoušků jsou na dosah ruky i v areálu Green Planet.

A jakmile přijde hlad, labužníci si přijdou na své v artové restauraci Farzi Café, kde jsou jídla a koktejly nazdobeny do pozoruhodných podob, díky nimž vám to od stolu často dýmá jako v alchymistově dílně. I tady se vám bude točit hlava. Jako mně v Burdž al-Arab. Jako v celé Dubaji.