Jen pro vyvolené: nejdražší apartmá na lodi, jaké si lze představit

Součástí apartmánu jsou dvě ložnice, sauna, parní lázeň a soukromá zahrada. Hosté ocení i krásný výhled ze tří stran lodi.

Cena zahrnuje nejen jídlo, výlety a spropitné, ale také neomezenou lázeňskou péči, služby prádelny, soukromé auto s řidičem a průvodce v přístavech, obsluhu na palubě na zavolání a přepravu limuzínou na loď a z lodi.

Typická desetidenní plavba vyjde o něco levněji, na 54 758 liber pro dvě osoby (v přepočtu asi 1 971 000 korun). Pokud se vezme v úvahu rozloha apartmá i služby, které jsou zahrnuty v ceně, nezdá se částka zase tak přemrštěná, poznamenal britský list Telegraph.

Nejdražší apartmá na zaoceánské lodi Seven Seas Explorer Zaoceánská loď Seven Seas Explorer

Zájemců bude dost, věří odborníci

Šéfredaktorka CruiseCritic.com Carolyn Spencerová Brownová odhaduje, že společnost Regent Seven Seas, které kolos patří, nebude mít problémy s obsazováním drahého apartmánu. Jak říká, na lodi jsou vždy jako první vyprodány nejdražší apartmány a nejlevnější kabiny.

Stavba Exploreru se odhaduje na 450 milionů dolarů a je to zatím nejdražší loď, která kdy byla postavena. Vyplout by měla v červenci 2016. První sezonu stráví v Evropě a první z jedenácti plaveb bude z Monte Carla do Benátek. Součástí „plujícího města“ bude i šest restaurací, dvoupatrové kino či přepychové lázně.

Kapacita Seven Seas Exploreru je 750 cestujících a je to první nová loď firmy od roku 2003. Společnost nedávno dokončila rekonstrukci svých dalších tří lodí za 150 milionů USD.