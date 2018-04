Cestovka prodala nejdražší dovolenou na světě. Stojí 30 milionů korun

Když britská společnost VeryFirstTo.com zahájila minulý měsíc kampaň na prodej speciální cesty po všech památkách UNESCO za rekordní cenu milion liber, ani sama agentura prý téměř nedoufala, že by se mohl nějaký zájemce ozvat, napsal deník Guardian. Mnozí odborníci tuto kampaň dokonce považovali jen za extrémní způsob, jakým se chce agentura zviditelnit.

Dva roky na cestách po památkách UNESCO

Neuplynulo však ani pár týdnů a zazvonil telefon. Ozval se první klient, který se rozhodl si tento luxusní poznávací zájezd koupit. Cesta s opravdu nabitým programem je rozplánovaná zhruba na dva roky. Vzhledem k tomu, že zahrnuje návštěvu všech 962 významných míst ze seznamu UNESCO, znamená to, že na každý den by připadla aspoň dvě taková místa.

O zámožném klientovi, který se na zájezd vydá, na veřejnost pronikla pouze informace, že pochází z Číny a dokončuje doktorské studium. Na svoji velkolepou životní cestu, která ho za dva roky provede 150 zeměmi, by se měl vydat příští rok. Neví se, zda klient pojede sám nebo s nějakým doprovodem. Zájezd v ceně milionu liber totiž umožňuje vzít si na cestu jednu osobu s sebou.

Zájezd je připravený ve vysokém stylu, klienti bydlí v těch nejluxusnějších hotelech a létají v byznys třídě. V ceně balíčku je rovněž započítán charitativní dar ve výši 5 000 dolarů pro UNESCO.

Kromě Číňana získala agentura ještě předběžnou přihlášku na tuto cestu od jednoho italského podnikatele, dalších 15 lidí si nechalo poslat podrobné informace.

"Když jsme kampaň spustili, nevěděli jsme, jestli něco prodáme. Ne všechny naše produkty byly úspěšné," řekl zakladatel společnosti Marcel Knobil, který založil VeryFirstTo.com loni v listopadu. Firma se zaměřuje na bohaté lidi s vysokými příjmy, kteří mají tolik peněz, že prostě potřebují někoho, kdo jim poradí, za co by je mohli utrácet.

Na webových stránkách firmy je nyní zaregistrováno 18 000 lidí. Mezi produkty, které v minulosti neuspěly, figuruje například černý, 267karátový diamantový lak na nehty za 160 tisíc liber (4,8 milionu korun) či nabídka požádat svoji vyvolenou(vyvoleného) o ruku ve vlastní televizní reklamě za 135 tisíc liber (4 miliony korun).

V souvislosti s nejdražší dovolenou světa deník Guardian zmiňuje případ 34letého Grahama Hughese z Liverpoolu, který objel po souši během čtyř let všechny památky UNESCO za 27 000 liber (810 tisíc korun). Co si on myslí o závratném milionu liber, který je někdo ochotný za takovou cestu vydat? "Když lidé mají peníze, je cestování rozhodně lepší způsob, jak je utratit, než třeba drogy nebo jachty," řekl s tím, že limuzínou se ale stejně nedá k mnoha památkám dostat a že bude nutné cestovat i autobusem. "A je otrava, že ti lidé tráví všechen svůj čas v pětihvězdičkových hotelech. Dovedu si představit, že jsou velmi osamělí," dodal.