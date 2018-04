Nejdelší ulice světa? Spíš silnice....

Bude-li mít před sebou Gardiner Expressway (již toronťané přezdívají Parkway, neboť v odpolední špičce skutečně připomíná gigantické xproudé parkoviště) a za zády Lake Ontario, musí být někde poblíž Yonge Street. Tedy - poblíž začátku Yonge Street.

Konec této ulice je totiž o "pouhých" 1896,3 kilometrů dál. Přepočteno. V Kanadě si spíš přečtete, že měří 1,178.3 mil.

Yonge Street začíná právě na torontské ulici Queen Quay a vede až do vzdáleného Rainy River. Je to taková štreka, že je Yonge zapsaná v Guinessově knize rekordů jako nejdelší ulice světa. Svým způsobem je to malý kanadský žert. Kromě částí, kde ulice vede městem, je to totiž regulérní prachobyčejná silnice.

Jen má místo čísla své vlastní jméno.