Nejdelší tunel světa možná propojí Japonsko a Evropu

11:32 , aktualizováno 11:32

Z Prahy či Brna po železnici až do Tokia nebo Ósaky? Před lety čirá fantazie, v budoucnu možná realita. Jižní Korea a Japonsko totiž minulý týden v Soulu podle informací francouzské agentury AFP oznámily, že jejich země uvažují o stavbě podmořského železničního tunelu, který by propojil jejich země. Jihokorejská vláda kvůli oteplování vztahů se Severní Koreou kromě toho již také začala obnovovat dráhu do Pchjongjangu, která naposledy fungovala před korejskou válkou v počátcích padesátých let.