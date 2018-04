Nejdelší sjezdovku v Česku jsme vypátrali s pomocí GPS

Nejdelší tratě v Česku podle GPS 1. Šerák – Ramzová (Ramzová, Jeseníky)

Délka 3 381 m, převýšení 577 m

Nejvrchnější úsek ze Šeráku na Mračnou lze stěží označit za sjezdovku, hlavní pasáž jde naopak poctivě do červena a je členitá. 2. Turistická (Rokytnice n. Jizerou, Krkonoše)

Délka 3 185 m, převýšení 652 m

Mírnější a užší nájezd, pak dlouhá příjemně modro-červená pasáž v širokém průseku. 3. Ford Černohorská (Janské Lázně, Krkonoše)

Délka 3 057 m, převýšení 559 m

Celkově mírná trať s příjemně svižnou horní pasáží, ve spodní polovině bohužel nešťastně úzká. Skutečná vs. mapová délka

Měříme-li délku tratě na mapě nebo přístrojem GPS, získáme její tzv. horizontální délku, kterou si lze představit jako "obtisk" tratě do vodorovného zemského povrchu. Trať se tak jeví kratší – čím je prudší, tím je zkreslení větší. Teoretická, zcela svislá trať, by měla mapovou délku 0 bez ohledu na její skutečnou délku (výšku). V praxi je zkreslení šikmé (skutečné) a horizontální (mapové) délky téměř zanedbatelné, v řádu málo jednotek procent. Šerák – Ramzová

Skutečná (šikmá) délka: 3 381 m

Horizontální (mapová) délka dle Google maps: 3 170 m

Horizontální (mapová) délka dle GPS: 3 320 m Turistická

Skutečná (šikmá) délka: 3 185 m

Horizontální (mapová) délka dle Google maps: 3 010 m

Horizontální (mapová) délka dle GPS: 3 095 m Ford Černohorská

Skutečná (šikmá) délka: 3 057 m

Horizontální (mapová) délka dle Google maps: 2 860 m

Horizontální (mapová) délka dle GPS: 2 982 m