Kde od skluznic málem šlehají plameny. Nejdelší sjezd na světě

Lyžařská legenda Lyžařská legenda Lauberhornabfahrt je nejstarším závodem Světového poháru (SP). Poprvé se jel už v roce 1930 , o rok tak předběhl slavný Hahnenkamm, a tradici nepřerušila ani 2. světová válka. Výpadky nastaly poprvé až v 70. letech kvůli nedostatku sněhu. V roce 1967 se stal jedním ze základních kamenů nově zrozeného Světového poháru.

Za pozornost stojí i nejvyšší rychlost dosahovaná v pasáži Haneggschuss – více než 150 km/hod. A nakonec je nutno připomenout, že trať má ze všech závodů světového poháru zřejmě i nejkrásnější horskou kulisu.