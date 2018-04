Tohle je nejdelší pěší lanový most světa. Se stavbou pomáhal i dron

Nejdřív padlo k zemi 60 stromů. Načež vzlétl dron, aby přes údolí natáhl rybářský vlasec. K němu stavitelé připevnili silnější konopné provazy. Na ty bylo zavěšeno ocelové lano. S pomocí toho všeho byla nakonec na protilehlých stranách údolí nad tyrolskou alpskou silnicí B179 ukotvena do skály v hloubce 26 metrů čtyři bezpečnostní lana, každé o průměru 60 milimetrů, délce 425 metrů a hmotnosti 8,5 tuny.

To byl základ konstrukce „tibetského“ mostu Highline 179. Dvanáct dělníků ho dokončilo během půl roku, vyšel na 2 miliony eur a od otevření loni v listopadu a je se svými 408 metry zapsán v Guinnessově knize rekordů coby nejdelší stavba svého druhu na světě.

„Tu myšlenku jsem nosil v hlavě dlouho. Trvalo skoro dvacet let od mé návštěvy Nepálu v roce 1996, kde mě mosty v tibetském stylu zaujaly, než se mi to doma povedlo dotáhnout,“ vzpomíná architekt Armin Walch.

Most on-line

„Největší výzvou bylo postavit most bezpečně během rušného provozu dole na silnici,“ říká Martin Kathrein, stavbyvedoucí dodavatelské firmy Strabag. „Nemohli jsme dopravu zastavit. B179 je jedna z nejrušnějších tyrolských dopravních tepen, ročně po ní projede tři a půl milionu aut.“

Rekordman v číslech Délka: 408 m

408 m Šířka chodníku: 120 cm

120 cm Maximální výška: 114 m

114 m Největší prověšení: 20 m

20 m Hmotnost: 70 t

70 t Povolená nosnost: 1000 lidí

1000 lidí Návštěvní kapacita: 500 lidí

500 lidí Zdroj: www.highline179.com/cz

Hustý provoz sem stavbaře paradoxně přivedl. Byl to příslib budoucích davů návštěvníků. Proto lanový most nestojí někde vysoko v horách, jak je obvyklé, nýbrž v celkem „běžné“ nadmořské výšce okolo tisíce metrů a sotva pět hodin jízdy od Prahy.

„Funguje to dobře,“ pochvaluje si architekt Armin Walch. „Už za půl roku provozu se výrazně zvýšil počet motoristů, kteří u nás spontánně zastaví jen proto, že vidí tu spektakulární konstrukci nad hlavou.“ Což přináší návštěvníky nejen historickému areálu pod mostem a dvěma hradním zříceninám na obou jeho koncích, ale zároveň to navrací investované peníze.

Na Highline 179 se totiž vybírá vstupné. Základní tarif stojí 8 eur a umožňuje dva vstupy do turniketu. Za zhruba 200 Kč tak můžete po mostě projít tam i zpět, na každém konci ho opustit a pořídit fotky. V ceně vstupu je dokonce i wi-fi „zdarma“ – šikovný trik, abyste mohli obrázky hned rozeslat do světa, a přilákat tak další hosty.

Ocelová houpačka

Dětský ráj Reutte Děti nadchnou v tyrolském Reutte i další atrakce. Hned dole pod mostem stojí rytířské muzeum (www.ehrenberg.at), kde si mohou vyzkoušet obléct brnění i potěžkat meč a na závěr zábavné hry se nechat pasovat na rytíře.

(www.ehrenberg.at), kde si mohou vyzkoušet obléct brnění i potěžkat meč a na závěr zábavné hry se nechat pasovat na rytíře. V nedalekém Pflachu mohou rodiny vyrazit na ptačí safari, případně přímo v Reutte si užívat v termálních alpských lázních (www.alpentherme-ehrenberg.at).

Všechny atrakce lze přitom navštívit (někde dokonce s průvodcem) ve stanovených dnech či hodinách zdarma díky pobytové kartě v Reutte (www.reutte.com).

Poloha mostu je na jednu stranu působivá, ovšem jeho snadná dostupnost nemusí každému vyhovovat. Přece jen horští turisté jsou uvyklí, že se za lanové mosty v Alpách neplatí, navíc málokdo by na nich čekal tlačenici. Natožpak rozjívené džínové mladíky, kteří se předvádějí před partnerkami v tom, kdo dokáže konstrukci víc rozhoupat.

Dává to však nevšední příležitosti pozorovat reakce lidí. Když jsem lehce vrávoravým krokem šel po rozhoupaném mostě, vůbec nic si z neplechy v závratné výšce nedělaly malé děti (naopak si to ohromně užívaly) a starší lidé (těm to bylo jakoby jedno). Nejúzkostlivěji reagovali návštěvníci středního věku, zejména dámy se křečovitě držely lana, v očích smrt a v srdci hrůzu. Přitom vyhnout se tady davům i houpání je docela snadné.

Most je otevřený od 8 až do 22 hodin a večer už tu bývá pod umělým osvětlením docela prázdno.

Jedno je jisté: pokud zvládnete bez závratě tenhle most, můžete se bez obav vydat hlouběji a výš do Alp.