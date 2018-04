Nejdelší most na světě, který spojuje dva státy

Jde o nejdelší most na světě, který spojuje dva různé státy, a nejdelší most, který se dá přejet autem i vlakem. Železnice vede pod dálnicí a most je vlastně dvoupatrový.

Stavba pod dohledem kamer

Impozantní stavba stojí za vidění nejen proto, že nahrazuje cestu trajektem, která trvala mnohem déle. Švédové a Dánové na sebe za hezkého počasí koukali už odjakživa, ale přemostit průliv mezi Baltským a Severním mořem se podařilo až na přelomu tohoto tisíciletí.

Definitivní dohoda mezi oběma státy o přemostění byla podepsána v roce 1991, prvně se koplo do země v roce 1995 a most se otevíral o pouhých pět let později. Daňoví poplatníci obou států mohli "kontrolovat" probíhající stavbu minutu po minutě prostřednictvím čtyř webových kamer.

V červenci 2000 most otevřeli slavnostně švédský král Carl Gustav a dánská královna Margareta.

Zajímavostí je, že dříve než se most otevřel běžné dopravě, běžel se po něm v červnu 2000 masový půlmaraton Bridge Run, kterého se zúčastnilo 79 tisíc běžců.

Vlastníci mostu spočítali, že miliardové náklady na jeho stavbu se vrátí až v roce 2035.

Unikátní konstrukce

Celá dopravní stavba, která měří celkem 16 kilometrů, se vlastně skládá ze tří částí – podmořského tunelu dlouhého 3,5 kilometru, silnice po uměle navršeném ostrově dlouhém čtyři kilometry a pak se teprve vjíždí na téměř dánský "Golden Gate", který díky tomu vypadá, jako by vyrůstal uprostřed moře.

Ústřední sloup, který drží visutý most, je skoro stejně vysoký jako žižkovský vysílač v Praze. Měří 204 metrů. Blížíte se k němu několik minut a pořád ho vidíte obrovský před sebou.

Český odborník Michal Matějček napsal v článku na odborném serveru mosty.cz, "že i zavěšené středové pole Öresundského mostu dlouhé 490 metrů patří k nejdelším na světě".

Dva nejlepší výhledy

Most přes Öresund Po mostě vede dálnice se dvěma pruhy v každém směru i železnice. Samotný most měří 7,8 kilometru, doplňuje ho čtyřkilometrová cesta tunelem a čtyřkilometrový umělý ostrov. Denně na něm projede 18 tisíc aut, očekává se, že jejich počet poroste. Od prvního kopnutí do země se most stavěl jen pět let mezi roky 1995 a 2000. Mýtné za průjezd činí 38 eur. Most má několik primátů. Jde o nejdelší mostní stavbu, která spojuje dva různé státy. V žebříčku úplně nejdelších mostů světa je na konci první padesátky.

Nejlepší pohled na most si můžete vychutnat ze švédské strany, z malého návrší nedaleko od mýtné brány u vesničky Bunkeflo. Na dánské straně stojí za to dojet do malebné rybářské vesnice Dragor na samém jižním cípu dánského ostrova Sjaeland.

Nedaleko od mostu vyrůstá z moře i shluk větrných elektráren.

Most také vypadá úplně jinak v každé denní a roční době. Jednou se mi magickou konstrukci podařilo vyfotit v mlze i s lodí, kde působí jako zjevení, podruhé za slunečného dne. Rok po uvedení do provozu musel být ostatně most poprvé uzavřen kvůli špatnému počasí, přece jen vede přes moře.

Pěšky není možné most přejít, ale doporučuji vyrazit na výlet autobusem, který odjíždí několikrát denně od kodaňské radnice do Malmö. Zpáteční lístek vyjde v přepočtu asi za 350 korun a je možné vystoupit i na odpočívadle Bunkeflo těsně za mostem. Pak se dá dojít procházkou úhlednými předměstí a posléze promenádou na břehu moře až do centra Malmö, cesta trvá asi dvě hodiny. Druhou volbou je železnice nebo cesta autem na švédskou stranu.