Nejdelší lanovka ve střední Evropě vede z Krkonoš. Vozí vápenec

Unikátní zařízení, které je posledním svého druhu v Česku, mohou lidé zaregistrovat při cestě autem z Vrchlabí do Trutnova. Nad hlavami uvidí lana se zavěšenými vozíky a pod nimi bezpečnostní síť nad silnicí.



"Lanovka přepraví za směnu až 800 tun vápence, ze kterého se v Kunčicích dělají mleté vápence pro odsíření elektráren a vápencový písek pro výrobu suchých omítkových a maltových směsí," sdělil závodní černodolského lomu Petr Machek.

Celková délka lanovky postavené v letech 1959 až 1963 je 8,35 kilometru. Pro srovnání: nejznámější česká lanovka na Sněžku je dlouhá 3,5 kilometru. Na celé trase z Černého Dolu do Kunčic je 49 podpěr a na nosném laně jezdí 250 vozíků. Nejvyšší podpěra měří 42 metrů. Kvůli snadnější údržbě a výměně nosných lan je lanovka rozdělena do osmi úseků. Doba jízdy z jedné stanice do druhé je asi 45 minut.

"Ekologická" lanovka

Zajímavostí lanovky je, že ke svému chodu nepotřebuje prakticky žádnou energii, protože funguje na spádovém systému. Z výše položeného lomu jedoucí vozíky naplněné vápencem "přetahují" lehčí prázdné vozíky směřující od níže položených Kunčic. "Pouze k prvnímu rozjetí se použije elektromotor. Ten pak slouží jako brzda a zároveň vyrábí elektřinu pro část zařízení lomu," vysvětlil Machek.

Přestože lanovka přepravuje jen vápenec, jsou na ní občas vidět i lidé. Děje se tak jednou za čtvrt roku, kdy ve vozících proti sobě jedou revizní technici kontrolující neporušenost lan. Celou lanovku obsluhuje pět lidí, tři na nakládce v lomu a dva na vykládce v Kunčicích.

Autor: Krkonošské vápenky Kunčice

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice se službami lanovky počítá i do budoucna. "Vozíky i lana se průběžně obměňují za nové. Původní zůstávají už jen sloupy," uvedl Machek.

Připomněl, že kdyby vápenec do Kunčic měla vozit nákladní auta, velmi by to zatížilo životní prostředí v okolních podkrkonošských obcích. Lanovkou denně přepravených 800 tun by muselo odvézt kolem 40 automobilových souprav.

V minulosti byly průmyslové nákladní lanovky v Česku na více místech, ale časem zanikly. V provozu je dosud malá nákladní lanovka k meteorologické stanici na Milešovce v Českém středohoří.

Zdroj: Mapy © PLANstudio