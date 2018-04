Nejčastější turisté z ciziny na našich horách? Poláci, ukázal průzkum

13:17 , aktualizováno 13:17

Nejvíc zahraničních turistů přijelo do českých hor letos v červenci z Polska, téměř 80 tisíc. Za nimi následovali Němci a Nizozemci. Do památek UNESCO zase nejčastěji zavítali Slováci. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury CzechTourism ve spolupráci s mobilními operátory.