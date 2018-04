Nejbližší divočina? Jih Norska

Kam jinam do hor v Evropě?

Vybrané tipy KARPATY V RUMUNSKU Rumunské hory, přestože je v zimě i v létě už navštěvují čeští turisté, skýtají mnoho neprochozených a neznámých míst. Nejsou vysoké jako Alpy, ale dosahují na některých místech výšky jako slovenské Vysoké Tatry. Je to ideální místo pro milovníky procházek, lezení, samoty, zajímavých vesnic, klášterů a míst, kde skutečně nepotkáte žádné davy. A je to poměrně blízko. JULSKÉ ALPY Autem do tohoto pohoří na slovinsko-italských hranicích dorazíte za pár hodin. To je jejich velká výhoda. Rozlohou nemalé, výškou přijatelné i pro méně zdatné turisty (ale nepodceňujte je!). Na mnoha místech zde a v okolí najdete místa bojů z první světové války, kterých se zúčastnilo i mnoho Čechů. Bývají to velmi pozoruhodné momenty, když v těchto horách najednou objevíte věci, jež se pojí k naší historii. NÍZKÉ TATRY Jsou na středním Slovensku, ve stínu svého sourozence, Vysokých Tater. Je to ovšem vynikající místo na procházky, které může zvládnout téměř každý. Tedy i dítě. Proto je to dobrý tip zejména pro rodiny. Potěší také slušné ceny, ale chtělo by to trochu zlepšit nabízené služby. Z některých míst Moravy jste tam skutečně "hned".