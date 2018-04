Nejbizarnější výstava světa: Vítejte v muzeu rozpadlých vztahů!

Muzeum je v současné době nejnovějším a nejdiskutovanějším místem v hlavním městě Chorvatska. Vzniklo v roce 2010, ale celý projekt je o několik let starší. Na jeho začátku stála partnerská dvojice, záhřebský výtvarník Dražen Grubišić a jeho tehdejší přítelkyně, producentka Olinka Vištica.

Když se rozešli, Dražen přemýšlel o tom, co symbolizuje okamžik, kdy se vztah rozpadne. A tak požádal přátele, aby mu poslali jakási mementa vztahů, samozřejmě i s konkrétními příběhy. A z této malé sbírky vytvořil expozici na záhřebské "bienále" v roce 2006. Na začátku to byl jen takový spontánní, provokativní nápad k zamyšlení.

Ze Singapuru do Londýna

Jenže sbírka artefaktů se trefila do černého. Stala se hlavním tahákem výstavy a vyvolala obrovský, neočekávaný zájem. Najednou se začali hlásit další lidé, kteří chtěli také přispět. O projekt se začala zajímat mezinárodní média a japonská televize o něm natočila reportáž. A pak přišlo pozvání na cestu po světových galeriích, která sbírku znovu značně rozšířila. Putovní expozice se na svém turné po 22 zemích dostala třeba do Singapuru či Istanbulu, v létě se chystá její přesun do Londýna.

Dražen měl už tolik exponátů, že před půl rokem otevřel v Záhřebu stálou expozici, v níž je vystaveno zhruba sto z celkových 800 předmětů (a příběhů), které se mu zatím z celého světa sešly.

Některé předměty vypadají fádně, ale přesto skrývají neuvěřitelné příběhy.

Zamilovaná babička

V hlavní roli je touha a chtíč, hněv a vztek. A také zármutek. Nejde však jen o sbírku plyšových medvídků či sexy oblečení. Návštěvníky často překvapí na první pohled úplně obyčejné předměty, jako třeba žehlička, kterou si jistá Norka žehlila své svatební šaty a která zůstala tím posledním, co jí po rozpadlém vztahu zůstalo.

Některé objekty jsou velmi kuriózní, například sekera, kterou dívka z Berlína, když dostala "kopačky", rozštípala v bytě veškerý nábytek. Hlavní těžiště však není v samotných artefaktech, ale v doprovodných příbězích.

Jako velmi výmluvná ukázka poslouží čtveřice vystavených, podomácku vypálených CD. Jako objekt nemají žádný význam, ale příběh, který je s nimi spojený, je mimořádný. Je totiž svědectvím vášnivé lásky mezi 34letým mužem a 62letou ženou. A když žena poněkud neperspektivní vztah přerušila, cédéčka s hudbou od své poslední lásky věnovala muzeu. "Chtěla jsem ukázat, že láska a vášeň skutečně nezná žádné hranice," vysvětluje zamilovaná babička.

Falešná ňadra z Bělehradu

"Nejbizarnější předmět, který tu máme? Asi to budou falešná prsa, které nám dala jedna žena z Bělehradu," soudí průvodkyně Nina a odkrývá lehký závěs, za kterým se skrývá sekce "sexuálních" objektů. Falešná prsa koupil po třech letech manželství muž své manželce a vyžadoval, aby je nosila při pohlavním styku. Zatímco jen díky velkým prsům dosáhl vzrušení, ženě tato pomůcka totálně zničila sebevědomí a po několika měsících muže opustila.

Za závěsem jsou k vidění také erotická tanga ze sexshopu, která věnoval ženě její dnes už bývalý přítel. "Byl to prý romantický dar. Nikdy mi nekoupil květiny, ale to mi nevadilo, protože jsem ho milovala. Až do doby, než jsem zjistila, že mě celou dobu podváděl s jinými. A tak jsem mu dala kopačky a tanga poslala do muzea," svěřuje se podvedená žena.

Život na ulici

Muzeum rozpadlých vztahů se otevřelo před půl rokem v Horním městě, jen pár metrů od radnice či parlamentu. Za vstupné zaplatíte 20 kun, zhruba 65 korun.

Přímo naproti muzeu "Zlomených srdcí" pak najdete vyhlášené chorvatské muzeum naivního umění, i zde je vstup 20 kun. Obrazy naivních malířů ukazují fantaskní svět chorvatského vnitrozemí a zapomenutých vesnic, které ještě před sto lety připomínaly spíše středověk. Dnes je však Záhřeb živým a pulzujícím městem, ve kterém čeká na turisty spousta zážitků. Od pouličních festivalů - ve městě se žije mnohem více na ulici, než u nás - až třeba po výstavu moderního uličního umění u centrálního nádraží, kde je na dlouhé zdi nekonečná obrazárna "street artu".

Ulice kaváren

Přestože se počet obyvatel Záhřebu pomalu blíží k milionové hranici, samotné historické centrum je velmi malé. Rozkládá se na dvou kopcích, které od sebe odděluje živá a malebná Tkalčicova ulice plná kaváren a restaurací.

Jedním z kopců je již zmíněné Horní město, kde stojí ministerstva či parlament. Druhý kopec Kaptol sloužil od 11. století církvi a jeho centrem je neogotická katedrála. Mezi další oblíbená muzea ve městě patří Muzeum umění a Mimara muzeum.

Z Prahy do Záhřebu létá pravidelná letecká linka a ceny jídla a pití jsou v hlavním městě Chorvatska mnohem nižší než v turistických destinacích na pobřeží.