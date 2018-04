Nejbizarnější poplatky v letecké dopravě. Za tloušťku i dýchání

1. „Dýchací“ daň

Největší mezinárodní venezuelské letiště Maiquetía minulý týden oznámilo zavedení tzv. „dýchací daně“, což vyvolalo značný poprask na sociálních sítích. Vedení letiště totiž informovalo, že od nynějška budou všichni cestovatelé, kteří tímto letištěm projdou, muset zaplatit 127 boliviánů (asi 380 korun), aby se pokryly náklady na nedávno instalovanou čističku vzduchu. Zatímco bolivijské Ministerstvo vodní a letecké dopravy tvrdí, že systém má chránit zdraví návštěvníků letiště a ničit bakterie, odpůrci namítají, že budou v podstatě pouze platit za kyslík, který dýchají.

2. Poplatek za tloušťku

Polynéské aerolinky Samoa Air se loni staly prvními na světě, které probořily tabu leteckých dopravců a jejich ceník začal zohledňovat i váhu cestujícího a jeho zavazadla. Samozřejmě záleží na délce letu, objemnější cestující však může zaplatit až o 83 procent více než hubenější.

Nicméně toto opatření by většina cestujících uvítala, což potvrdila anketa mezi 2 500 britskými pasažéry, kterou uspořádala cestovní agentura Sunshine.co.uk. Celkem 63 procent lidí odpovědělo, že by se zavedením poplatků podle hmotnosti cestujícího souhlasilo.

3. Jedna libra za kouření

V roce 2011 zavedlo mezinárodní letiště v Belfastu poplatek jednu libru (asi 35 korun) pro ty, kteří vstoupí do kuřáckého prostoru. Poplatek vzbudil rozhořčení mezi cestujícími, kteří mají ve zvyku jít si před letem zakouřit, mnozí třeba jen jednu cigaretu na zklidnění.

4. Poplatek za plastový sáček

V roce 2007 se snesla vlna kritiky na letiště v Lutonu za to, že si účtují jednu libru za plastové sáčky, určené podle pravidel pro tekutiny do 100 ml, které si cestující berou na palubu letadla.

5. Poplatek za příruční zavazadlo

Wizz Air se staly první evropskou aerolinkou, která od loňska účtuje 10 eur za každé příruční zavazadlo větší než 42 × 32 × 25 centimetrů.

Jako první začaly tyto poplatky vybírat některé letecké společnosti v USA. Například nízkonákladová aerolinka Frontier Airlines z Denveru účtuje za příruční zavazadlo až 100 dolarů, pokud cestující zaplatí na letišti, když zaplatí s předstihem online, pak je to „jen“ 25 dolarů.

6. 17 dolarů za deku

Aerolinka Norweigan, která mimo jiné nedávno začala létat z letiště Gatwick do USA, si účtuje za použití deky 5 dolarů. To ale není nic ve srovnání s tím, co si účtuje americká Allegiant Air, která za deku vybírá mezi 17 a 25 dolary.

7. 110 liber za opravu chyby na letence

Závratných 110 liber (3 800 korun) si účtuje nízkonákladová firma Ryanair, pokud má jít o opravu chyby ve jméně na letence. Přímo na letišti pak částka stoupne až na 160 liber (5 550 korun). Tento poplatek si účtují desítky aerolinek, ten u Ryanairu je však zaručeně nejvyšší.

8. Poplatek za záchod

Posledně jmenovaná aerolinka několik let také avizovala, že se bude vybírat poplatek 1,5 dolaru za použití záchodu na palubě letadla. Nápad však doposud nebyl realizován. Na jak dlouho?