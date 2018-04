Od ledárny po lanovku. Šest nejbizarnějších pláží Evropy

Ledárna na Islandu

Zapomeňte na Balt, ten je ve srovnání s mořem na Islandu prohřátý jako český kachňák po týdnu třicítek. Moře na Islandu je ledové a ani otužilí Islanďané, kteří jsou zvyklí na opravdu ošklivé počasí, se v něm většinou houfně nekoupají. Jedinou výjimkou je pláž u hlavního města Reykjavíku, kde je mořská voda zčásti vyhřívaná proudem horké termální vody svedené přímo do moře, díky čemuž se ledová voda oteplí na nějakých 18 až 20 stupňů.

Pláž se zlatým pískem, který byl na sopečný Island přivezen trajektem až z Maroka, je součástí „wellness“ areálu Nauthólsvík, kde hostům slouží také dva bazénky s horkou termální vodou, v nichž se mohou po otužileckém zážitku dokonale prohřát. Nejsevernější pláž v Evropě je v provozu od půlky května do půlky srpna.

Lanovkou na pláž

Tenhle ojedinělý zážitek nabízí Barcelona. Z centra města vede sto metrů nad zemí visutá lanovka, která končí nad městskou pláží ve věži Torre Sant Sebastia, ve výšce 86 metrů nad mořem. Podle mnoha návštěvníků města je „vzdušná tramvaj“, jak se jí vznešeně říká, nejen nejkrásnější, ale také nejšílenější visutá lanovka postavená uprostřed evropského velkoměsta. Navíc je to lanovková babička či spíše prababička a v září oslaví neuvěřitelných 83 let, neboť byla zprovozněna již roku 1931.

Lanovka spojuje zelený kopec Montjuic s oblíbenou městskou pláží, kde funguje spousta barů a kaváren. Navíc jen pár metrů od pláže najdete starou rybářskou čtvrť Barcelonetu, kde stojí jedna rybí restaurace vedle druhé. Cesta na pláž lanovkou ovšem není příliš levná záležitost – jedna cesta vyjde na 300 korun, zpáteční jízdenka na 500 korun.

Lanovka v Barceloně vede do přístavu sto metrů nad zemí.

Procházka po mořském dně

Jednu z nejpozoruhodnějších pláží nejdete v severoněmeckém lázeňském městečku Cuxhaven, kde se turisté mohou procházet po mořském dně, jež každý den na několik hodin odkryje mohutný odliv a tam, kde byla masa vody na koupání, zůstane najednou nekonečné mořské dno plné jezírek a drobných mořských živočichů.

Příliv a odliv se zde rychle střídá, voda přichází a odchází v pravidelných intervalech, které jsou vždy aktuálně zapsány na cedulích na břehu. Pokud si někdo naplánuje dlouhý výlet do hlubin oceánu a nestačí se vrátit, může využít sérii jakýchsi záchranných malých majáků či plošin, které zůstávají nad hladinou a kde může počkat do dalšího odlivu.

Celá oblast pravidelně odkrývaného mořského dna má statut národního parku se jménem Wadden Sea, který je od roku 2009 zařazen na seznam přírodního dědictví UNESCO.

Procházka případně projížďka po odhaleném mořském dně při velkolepém odlivu. K vidění a vyzkoušení v německém Cuxhavenu. Procházka případně projížďka po odhaleném mořském dně při velkolepém odlivu. K vidění a vyzkoušení v německém Cuxhavenu.

Koupel v lávových vanách

Madeira je nádherný zelený ostrov, ale co se týče pláží, nemá toho moc co nabídnout. U většiny hotelů jsou jen betonová mola a jen výjimečně si nechá některý hotel dovézt písek z Afriky. Místní kuriozitou jsou ovšem mořské lázně v městečku Porto Moniz na severní straně ostrova. Ty tvoří soubor několika přírodních bazénů, které jsou obklopené bizarními lávovými útvary a plněné křišťálově čistou vodou, která se do nich neustále přelévá z vysokých vln. Bazénky jsou obklopené uměle vybudovanými chodníky a terasami, na kterých se dá sedět, ležet a odpočívat.

Působivé místo nabízí kromě unikátního koupání také příjemnou relaxaci a pozorování divokých vln, které se tříští přes zábrany. V mořských lázních je k dispozici veškeré zázemí včetně sprch, převlékáren a toalet, a samozřejmě také bar a kavárna s občerstvením. Za vstup zaplatíte zhruba 35 korun.

Mořské lázně Porto Moniz na Madeiře nabízejí koupání v lávových „rybníčcích“. Mořské lázně Porto Moniz na Madeiře nabízejí koupání v lávových „rybníčcích“.

Azurové okno

Jeden z největších plaveckých zážitků nabízí Azurové okno, působivý skalní artefakt u západního pobřeží ostrova Gozo, který je součástí Malty. Příbojové vlny zde v měkkém vápenci vyhloubily několik bizarních útvarů, přičemž právě Azurové okno je nejkrásnější a proplout pod dvacet metrů vysokou skalní bránou představuje fantastický zážitek. Naopak chůze po skalní římse se nedoporučuje, neboť skála je značně zvětralá a odlamují se s ní kusy kamene. Odborníci se navíc domnívají, že v horizontu několika let dojde ke zřícení okna do moře.

Součástí skalnatého pobřeží jsou také zvláštní mořské studny, oblíbené u zkušených potápěčů, kteří se zde potápějí do hloubky 20 až 40 metrů, kde je k vidění spousta korálů, ryb a mořských živočichů.

Před Azurovým oknem je jedna z „studní“, které lákají zkušené potápěče.

Návštěva u mafiánů

A jako poslední ukázku poněkud bizarní „pláže“ přidáme uměle vybudovanou odpočinkovou plošinu stojící u hradeb starobylého sicilského městečka Syrakusy. Středověká část města s mafiánskou atmosférou leží na ostrově Ortigia, úzké křivolaké uličky, kam téměř nesvítí slunce a kterými často ani neprojede auto, obklopují staré hradby vystavěné na skalisku obklopeném mořem. A protože zde na přírodní pláž vlastně nenarazíte, milovníci koupání a plavání využívají zvláštní plošinu postavenou vlastně přímo v moři u hradeb starého města.