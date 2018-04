V tom se dá také koupat? Hledáme nejbizarnější plavecké zážitky

Romantických pláží najdete v Evropě tisíce, ale už jste měli to štěstí, že jste se koupali o půlnoci a nad hlavou vám svítilo slunce? No pozor, to není žádná báchorka z Pohádek tisíce a jedné noci. Pokud přijedete na začátku léta do Laponska za polární kruh, je to celkem běžný zážitek. Ve finské části Laponska leží stovky opuštěných jezer, v nichž se můžete o půlnoci vykoupat a protože zde slunce několik týdnů nezapadá, bude vám nad hlavou svítit slunce.

„Voda v jezeře nedaleko městečka Kittila měla nějakých třináct, čtrnáct stupňů, ale po vydatné sauně jsem v ní vydržel plavat aspoň tři minuty. Akorát se blížila půlnoc a nad hlavou mi svítilo půlnoční slunce, které v ten čas nezapadá. Jeden z okamžiků, na které nikdy nezapomenu,“ popisuje svůj největší zážitek z koupání cestovatel Jan Stach.

Sladký život

Z absolutní divočiny se přenesme do centra civilizace. Věčný Řím. Jen málo „koupališť“ představuje pro dobrodruhy tak mimořádnou výzvu jako největší a nejslavnější ze všech římských fontán, tedy Fontána di Trevi, kterou vytvořil barokní architekt Nicola Salvi v roce 1762. Působivé sochařské dílo připomíná divadelní pódium ozdobené sérií soch v čele s vládcem oceánů Neptunem a mořskými oři, z nichž jeden vyjadřuje klidný oceán, zatímco druhý, značně divoký kůň, je symbolem nezkrotné bouře.

Koupání ve fontáně proslavil kultovní snímek Sladký život, v němž se do fontány vrhla švédská filmová hvězda Anita Ekbergová a vzápětí i Marcelo Mastroianni. Dnes je sice koupání ve fontáně přísně zakázáno, údajně hrozí pokuta až 200 eur, ale spousta odvážlivců, většinou v poněkud podroušeném stavu, touží získat jeden z největších koupacích „skalpů“. Ale po pravě, moc si v tom nezaplavete.

Fontánu di Trévi proslavila noční scéna v kultovním snímku La Dolce Vita a cílem koupacích dobrodruhů zůstává i dnes.

Pod antickým kolosem

Daleko lepší plavání nabízí další slavná turistická destinace, antický kolos Pont du Gard v jižní Francii, který byl součástí velkého akvaduktu. Téměř 300 metrů dlouhá a 50 metrů vysoká stavba z prvního století našeho letopočtu nabízí úžasnou historickou kulisu pro všechny milovníky silných zážitků. Jen kousek od mostu je přírodní koupaliště s pěknou pláží, kde se dá vstoupit do řeky Gard a plavat k mostu. Přestože plavání pod samotným viaduktem je několik let zakázáno, návštěvníci tento zákaz moc nedodržují a plavou až pod most. Vstup na most i na „koupaliště“ je zdarma.

Nebezpečný Nil

A ještě jednou Francie. „Na krásné koupání jsme narazili při cyklistickém putování v Provence. Nádherně jsme si zaplavali pod Ďáblovým mostem z 11. století, který patří k památkám UNESCO a je vybudován na konci romantického kaňonu řeky Hérault,“ vzpomíná Jan Stach.

Naopak místo, kde si plavání nechal bez váhání ujít, byla řeka Nil při cestě z Luxoru. I když na jejím břehu se koupalo několik Egypťanů a vizuální kulisa byla fantastická, do řeky se odváží jen největší šílenci. V pomalu tekoucí vodě se totiž člověk může nakazit smrtelně nebezpečným parazitem krevničky či postaru bilharzie, proti kterému neexistuje účinná léčba.

Ďáblův most a krásný kaňon řeky Herault nabízí krásné přírodní koupání. Některá krásná místa na Nilu svádějí koupání, ale voda pomalu tekoucí řeky není příliš bezpečná, neboť v něm může být smrtelně nebezpečný parazit bilharzie.

Bazén uprostřed jezera

Ale zpátky k radostnějším koupacím kuriozitám. Poněkud schizofrenní zážitek nabízí vyhřívaný bazén uprostřed studeného jezera. Tuto kuriozitu najdete v Rakousku na náhorní plošině Turracher Höhe, kde leží velké jezero Turrach, jež shodou okolností společně s okolními lesy patří k panství Karla Schwarzenberga. A na jednom břehu jezera, kterým prochází hranice mezi Korutany a Štýrskem, stojí hotel Hochschober, jehož majitel si nechal vybudovat v jezeře vyhřívaný plavecký bazén. Od okolní vody je oddělen jen jakousi „plechovou“ stěnou, takže můžete střídat plavání v teplé a studené vodě. I když v té studené moc dlouho nevydržíte, protože má i v horkém létě 14 až 15 stupňů. Zato voda v bazénu je obvykle vyhřátá na příjemných středomořských pětadvacet.

Kuriozita z Rakouska – uprostřed přírodního jezera postavil místní hoteliér vyhřívaný bazén.

Smrádek a bahýnko

Teploučkou vodu najdete také v termálních bazénech na Liparských ostrovech nedaleko Sicílie, které jsou pověstné neutuchající sopečnou aktivitou. Takže po návštěvě soptících vulkánů na ostrově se symbolickým jménem Vulcano se můžete naložit do teplé, špinavé a poněkud páchnoucí vody, která má ovšem spoustu léčivých účinků, především na pohybový aparát a na kůži.

Na první pohled ovšem ohrazený prostor jezírka s páchnoucími fumaroly nevzbuzuje moc důvěry, neboť to tu smrdí jako hodně zkažená vejce. Ale nakonec si zvyknete a pak už si můžete užít horkou lázeň a také se natřít léčivým bahnem. Ale pozor, v žádném případě si sem neberte nové plavky.

Plesa a vodopády

A znovu se přesuneme z teplé vody do ledového, zato však průzračně čistého jezera, v tomto případě vysokohorského plesa. A opět se budeme pohybovat za hranou zákona, neboť koupání je v tatranských plesech zakázáno. Ale zatímco na Štrbském či Popradském plese se to hodně hlídá, vysoko v horách si krátké svlažení můžete dopřát víceméně bez následků.

Koupání v plesech ve Vysokých Tatrách je sice oficiálně zakázáno, ale někteří turisté zákaz překračují.

„Koupal jsem se už ve čtyřech jezerech, nejvyšší bylo dokonce nad dva tisíce metrů a byl to skvělý zážitek. Ale po pravdě, vydržel jsem tam asi deset vteřin,“ svěřuje se Martin Válek, který jezdí do Vysokých Tater každý rok.

A my připomínáme, že plavání v horských řekách miloval také třetí československý prezident Emil Hácha, který se jako student práv rád koupával v ledové vodě Mumlavského vodopádu v Krkonoších.