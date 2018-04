Jak lépe přežít leteckou havárii? V ekonomické třídě, ukázal pokus

Odborníci provedli experiment, při němž řízeně nechali spadnout v Sonorské poušti v Mexiku Boeing 727. Pilot seskočil ve výšce 762 metrů padákem, zatímco pilot v doprovodné cessně pak stroj navigoval dálkovým zařízením k zemi.

Na palubě letadla byly kromě kamer, různých čidel a záznamových přístrojů tři figuríny, jejichž konstrukce odpovídala stavbě lidského těla včetně kostí.

Figuríny byly naaranžované do několika pozic. Jedna seděla s hlavou mezi koleny jako při nouzovém přistání a připoutaná bezpečnostním pásem. Druhá měla jen zapnutý pás, a třetí seděla volně a nepřipoutaná.

Poté, co letadlo narazilo na zem, předek letadla a prvních jedenáct řad se úplně odtrhly. V této části letounu bylo zaznamenáno zrychlení 12G, zatímco směrem dozadu hodnota klesla na 6G, napsal britský Daily Mail.

Crash test letadla Boeing 727

Následná analýza experimentu po havárii ukázala, že žádný z cestujících v přední části letadla, obvykle rezervované pro pasažéry první či byznys třídy a rovněž premium economy, by nepřežil. Až 78 procent dalších pasažérů by nehodu přežilo, přičemž jejich šance se zvětšovaly úměrně tomu, čím více seděli vzadu.

Co se týče figurín, modelová situace ukázala, že ten, kdo by seděl připásaný v nouzové pozici s hlavou mezi koleny, by pád přežil. Kdo by byl jen připoutaný, by utrpěl vážná zranění hlavy, zatímco ti nepřipoutaní by zahynuli.

Když si kupujete letenku, zvažujete, které místo je bezpečnější? Např. zda je poblíž nouzový východ apod.

Crash test boeingu proběhl letos v dubnu a vyšel asi na 1,5 milionu dolarů, závěry experimentu se ale zveřejnily až minulý týden. Na experimentu se podílely britská televize Channel4 a televizní produkční firma Dragonfly. Řízený pád boeingu je druhým v historii, ten první se odehrál v roce 1984 v Mohavské poušti v Kalifornii pod vedením NASA, Boeing 720 tehdy po pádu skončil jako ohnivá koule.

Anna Evansová, bývalá členka vyšetřovacího týmu pro letecké havárie ve Velké Británii, prozkoumala zapisovač letových údajů (flight data recorder, FDR) z testovaného boeingu 727. Podle ní jsou současná letadla na vyšší úrovni než boeing použitý v experimentu, s lepším vybavením, aby mohly čelit podobným haváriím. A kam by si ona sedla v letadle? "Bezpečnější je sedět vzadu, kde je umístěný letový rekordér. Předek je více zranitelný a často čelí větší nárazové síle. Vybrala bych si místo, které je pohodlné, nejdále pár řad od nouzového východu," řekla expertka pro Daily Mail.