NEJ tipy na víkend: lepidlem ke stropu a 40 druhů piv

Za rekordy do Pelhřimova

Vzhůru nohama

O víkendu proběhne na Masarykově náměstí akce nazvaná "Vzhůru nohama". "Na hlavním pódiu proběhne rekordní pokus, při kterém bude deset chlapů co nejrychleji přilepeno ke stropu sekundovým lepidlem Loctite," přibližují show její organizátoři z agentury Dobrý den.

Tři hodiny trvající pořad Vzhůru nohama začíná v 15 hodin. "Pro další pobavení návštěvníků jsou připraveny soutěže, mobilní bar na míchané nápoje, dárky pro každého v podobě perníčků ve tvaru lepidla Super Attack nebo dětský koutek a hudební vystoupení," dodávají pořadatelé.

Milovníci techniky si přijdou na své při "rekordním" srazu historických skútrů značky ČZ, které na náměstí dorazí v sobotu asi v jedenáct hodin dopoledne a vydrží tam do půl páté odpoledne jako součást akce "přilepených mužů".

Vleže do nejmenší galerie

V Pelhřimově také můžete navštívit nově otevřenou minigalerii Vaňkovka a výstavu karikatur. Na necelých dvou a půl metrech čtverečních si tu prohlédnete 54 portrétů různých osobností - např. Jana Wericha, Alberta Einsteina, ale také Beatles či Pamely Andersonové. Prohlížet však musíte na kolenou nebo vleže, jinak to v "nejmenší galerii na světě" ani nejde.

Královský průvod na hrad Karlštejn

Již druhým rokem se bude konat velkolepý Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty. Báječné podívané ve středověkých kostýmech s jezdci, kočáry a povozy se může zúčastnit každý. Pěšky, na kole po cyklostezkách, a v sobotu i parním vláčkem z roku 1917. Bohatý program je připraven ve všech obcích, kde se průvod zastaví.

Karla IV. ztvární Vladimír Čech, jeho manželku Alžbětu (Elišku) Pomořanskou příbramská herečka Debora Štolbová, která už s lehkostí improvizuje ve staročeštině.

V podhradí už od dopoledne pobaví středověké kratochvíle s klauny, soubory starého tance a hudby. Slavnost po příjezdu císaře vyvrcholí rytířským turnajem a uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže na Karlštejně. Bude možné zde také sledovat utkání fotbalových mužstev ČR a Švýcarska z mistrovství Evropy. Večer zakončí koncert Miro Žbirky a skupiny Gulo Čar. Více na www.kralovskypruvod.cz.

Z Prahy-Smíchova vyjede v sobotu na Karlštejn historická souprava v 9.16 hod., zpět z Karlštejna se vlak vydá v 18.36. "Během dne navíc kapacitně posílíme většinu spojů. Pro návrat z akce vypravíme v sobotu večer speciální osobní vlak. Ten vyjede z Berouna ve 23.30 a do Prahy přijede v 0.16. V Karlštejně také mimořádně zastaví ve 23.15 vlak EuroNight," uvedl Alois Kašpar, ředitel Krajského centra osobní dopravy pro Prahu a Středočeský kraj.

Vehlovice: Jedinečný lom se otevírá veřejnosti

Unikátní podzemní lom na opuku v Mělníku-Vehlovicích, jediný v České republice, se mimořádně otevírá návštěvníkům v sobotu od 15 do 17 hodin. Zvláštní je lom tím, že se zde opuka do 30. let minulého století těžila v podzemí, nikoli z povrchu. Sobotní zpřístupnění je součástí Dětského dne na hřišti ve Vehlovicích, který začíná ve 14 hodin.

Parním vláčkem do České Kanady

Parní vláček povozí v sobotu děti i dospělé Českou Kanadou. Na výlet vyjede v 9 hodin z jindřichohradeckého nádraží, v cílové stanici Albeř připravili organizátoři hry a soutěže pro děti, táborák a koncert folkové skupiny Jen tak tak. Na zpáteční cestu vyrazí vlak v 15.45 hodin, do Jindřichova Hradce přijede kolem páté.

"Letos máme navíc projížďku na ponících. Ve vlaku bude i vůz, kam si mohou cyklisté dát kola. Občerstvení najdou všichni v hostinci U Bobase," informovala Yvetta Papežová z hradeckého odboru kultury. Děti do šesti let pojedou zdarma, dospělí zaplatí za zpáteční lístek 100 korun.

Brno: Veteráni na Veveří

Příznivci aut i historie by měli v sobotu zamířit na hrad Veveří. Od 10 do 18 hodin tu na louce pod hradem najdou třicítku vystavených dědečků automobilů. V některých se lidé i projedou. Pro děti tu budou soutěže, ukázky dravých ptáků, zpřístupněny budou hradní ochozy, sklepy i šatlava.

České Budějovice: Maso z berana lze zapít 40 druhy piv

Až čtyřicet druhů piv mohou ochutnat v pátek a v sobotu příznivci tohoto zlatavého moku na českobudějovickém výstavišti. Už dvanáctý ročník Slavností piva nabídne i hudební doprovodný program a slavnostní vyhlášení dvou soutěží. "Nedílnou součástí je degustační klání o titul Pivo České republiky. Odborníci budou v několika kategoriích hodnotit 209 vzorků piv ze 44 pivovarů," řekla ředitelka výstaviště Marcela Payerová.

Letos pořadatelé nově do soutěže zařadili i polotmavé pivo a světlý a tmavý chmelový mok z minipivovarů. "Přihlásily se i malé zajímavé podniky, které Jihočeši příliš neznají, například minipivovar z Lipníku nebo Pivovarský Dvůr Chýně," podotkl jeden z pořadatelů Alois Srb.