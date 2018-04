NEJ pochoutka kočovníků - svišť grilovaný letlampou

Může se hodit

Jak se tam dostat?

Letecky z Prahy přes Vídeň a Moskvu do Ulánbátaru

Vlakem z Prahy přes Moskvu a Irkutsk do Ulánbátaru Doprava v Mongolsku

Vlak - prakticky jediná trať protíná zemi od severu k jihu přes Ulánbátar a poušť Gobi do Číny

Letecky - z Ulánbátaru létají spoje do správních středisek jednotlivých krajů - aimaků

Autobus - Ulánbátar je spojen s hlavními správními středisky sítí autobusových linek, většinou se jedná o malé vojenské sanitky UAZ

Pronajaté auto - doporučuji z vlastní zkušenosti. V Mongolsku se potkáte jak s moderními terénními vozy věhlasných značek, tak s ruskými vojenskými sanitkami a terénními vozy. Vzhledem k absenci jakýchkoliv servisů doporučujeme starou dobrou vojenskou sanitku, kterou místní umí opravit kladivem uprostřed nedozírné stepi. Poněkud problematická je orientace v širých mongolských pláních. Podrobné a aktuální mapy neexistují nebo se nedají sehnat, a proto je dobré mít vedle auta i průvodce - řidiče, který se ve své zemi vyzná. Mongolská měna se nazývá tugrik, za sto českých korun jich dostanete přes sedm tisíc