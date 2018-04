NEJ místa Slovenska: letecký rozhled z Velkého Choče

Letecký výhled

Přestože od "hotelu" na vrchol Choče je to ještě 400 výškových metrů, cesta po kamenitém chodníčku řídkým lesem a džunglí kosodřeviny ubíhá příjemně rychle. Objevují se průhledy na vrcholek i na hřebeny okolních hor, hlavně protilehlé Velké Fatry.

Když už se zdá, že je člověk té krásy kolem nabažen, přichází dech vyrážející vrcholový výhled jako z paluby letadla. Směrem na sever a východ se svah hory láme a přechází do skalních stěn a prudkých, neschůdných žlebů, které končí v závratných hlubinách kdesi dole, stovky metrů po vámi. Jako na plastické mapě si můžete prohlédnout pásma Tater, Nízkých Tater, Velké i Malé Fatry, Oravské Magury a Stredných Beskyd – zkrátka to nejlepší a nejvyšší, co na Slovensku existuje.