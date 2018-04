NEJ knihy pro cestovatele. 15 vánočních tipů

Knihy z tuzemských luhů a hájů

Filmová a televizní cestovní kniha

S touto knihou se podíváte na místa, kde se natáčela Pyšná princezna, Postřižiny, Slunce, seno, jahody nebo třeba oblíbená komedie S tebou mě baví svět. Celobarevná publikace na křídovém papíru nabízí 73 jednodenních motoristických tras v ČR po oblastech, kde se natáčely ty nejznámější či nejoblíbenější české filmy, pohádky a seriály.

Bonusem navíc jsou - brožura vstupenek a poukázek na různé hrady či výstavy a DVD s Otou Jirákem a scénkami ze 42 vybraných filmů a pohádek. Kniha navazuje na úspěšnou Cestovní knihu ČR.

Vydalo nakladatelství Soukup & David, 350 stran, cena 699 Kč.

Nejkrásnější vodopády České republiky





Kniha, která je první svého druhu v České republice, přináší výběr více než 100 nejhezčích vodopádů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jde o výjimečnou publikaci, která zprostředkovává celkový pohled na nečekaně bohatý a pro většinu netušený a dosud neobjevený svět vodopádů na našem území.

Součástí je barevná fotodokumentace doplněná populárně laděnou geomorfologickou a geologickou charakteristikou jednotlivých lokalit a stručný popis přístupové cesty. Autor: Martin Janoška.

Vydalo nakladatelství Academia, cena 435 Kč.

Český atlas - východní Čechy

Šestý díl gigantické řady encyklopedií, které do detailu popisují každou vesnici, zajímavou či historickou stavbu a místní pověst po celém Česku, se nyní věnuje východním Čechám. Dozvíte se úplně všechno, třeba jak vznikly hořické trubičky, kde je pupík Evropy, kde najdete čichárium a hmatárium... Spousta krásných fotografií - aktuálních i historických, mapek...

Vydal: freytag & berndt, cena 998 Kč

Klenoty českého baroka

Milovníky architektury a historie potěší unikátní výpravná publikace Klenoty českého baroka, která mapuje nejkrásnější barokní perly naší země - zámky, církevní stavby, ale i opevnění. Kniha je členěna do kapitol podle jednotlivých krajů, u každé památky najdete stručný popis, stavební vývoj, fotografie a na závěr i přístupnost objektu.

Vydalo nakladatelství Kartografie, autoři Jiří Šíra a Kamila Šírová Motyčková. Cena: 549 Kč

Malá výletní kniha Česká republika

Osmdesát podrobně popsaných tipů na pěší výlety po celé České republice. Doplněno mapkami, barevnými fotografiemi a praktickým kapesním průvodcem do batohu. Užitečné výletní informace, např. příjezd, možnost parkování, délka trasy s dobou chůze, turistickým značením a charakteristikou trasy (obtížnost terénu), jsou samozřejmostí.

Vydalo nakladatelství Marco Polo, cena 499 Kč

Malá cyklovýletní kniha Malá cyklovýletní kniha

Sedmdesát dva podrobně popsaných tipů na cyklovýlety, které jsou rozděleny podle oblastí do 12 kapitol (např. Český ráj, Plzeňsko a Šumava, Okolí Prahy...). Doplněno mapkami a barevnými fotografiemi. Všechny výlety zahrnují i informace o délce a charakteru trasy, orientační dobu jízdy, výchozí a cílový bod, zajímavosti na trase. Bonusem je poznámkový blok, kam si můžete vypisovat poznámky nebo nechat dát razítka.

Vydalo nakladatelství Marco Polo, cena 499 Kč

Za strašidly po Praze

(100 rodinných výletů)

Kniha navazuje na starší oblíbené publikace Petra Davida a Vladimíra Soukupa Za strašidly na hrady a zámky a Za strašidly do lesů a skal. Půvabné kresby Miloslava Dismana doplňují pověsti o strašidlech, kterých je Praha plná. Dobře sestavený text vás provede po místě strašení či zjevení, včetně mapek lokality. Autoři pamatovali i na okrajové pražské čtvrti.

Ke všem výletům najdete i popis jednotlivých tras a důležité informace: příjezd a parkování, jak se tam dostanete MHD, a pokud se v objektech straší - jejich otevírací dobu. Dále možnosti stravování a tipy na další místa či akce v okolí. Ze stovky výletů se vám procházky mohou protáhnout až na dvojnásobek.

Vydal Ikar, cena 399 Kč

Lužnice (putování s řekou)

Vodáci i nevodáci, pamatujete přece na knížku Proč bychom se netopili... Teď se autor Zdeněk Šmíd k vodě znovu vrátil. Napsal beletrizovaného průvodce po Lužnici. Už jméno autora je zárukou kvalitního čtení a dobré zábavy i pro ty, kdo v životě nevzali pádlo do ruky. Zajímavé příběhy ze všech krásných koutů podél toku této legendární vodácké řeky. Barevné fotografie a unikátní historické snímky.

Vydalo: nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka, cena 399 Kč

Ze světa a zámoří

Past na rovníku - Tajemná Indonésie I. Past na rovníku - Tajemná Indonésie I.

Hanzelka a Zikmund, jaké jste ještě neviděli. Než tuhle knihu autoři stačili vydat, dostali zákaz publikovat. V rukopise zůstal i text, který právě poprvé vyšel. Je to i poslední cestopis, jenž legendární dvojice společně napsala. Exkluzivní balení cestopisu obsahuje i kalendář na rok 2009 a 2010 s 24 zajímavými fotografiemi, nástěnnou mapu s cestami H + Z a šperk JIN JANG z Asie.

Vydal: freytag & berndt. Cena 1 290 Kč

1000 divů Slovenska

Slovensko, jak ho neznáte. Autor Ján Lacika vybral ze čtyř krajů nejen známá místa, ale také méně známé či pro většinu čtenářů zcela neznámé lokality, jako např. neprávem opomíjený východ Slovenska. Najdete tu opuštěné poloniny, dřevěné kostely, zříceniny hradů, ale i kdysi hojně navštěvovanou oblast Zemplína a Vihorlatu. Na čtenáře čeká Zadielský kaňon, ojedinělý útvar střední Evropy. Pozoruhodný je i podzemní jeskynní systém na slovensko-maďarských hranicích. Kouzelné jsou i vodní mlýny na jihu země nebo barokní pevnost v Komárně.

Vydal Knižní klub, cena 649 Kč

Jižní Amerikou přes Patagonii k Orinoku

Dobrodružný cestopis, který potěší všechny nezávislé cestovatele - pěšky a stopem napříč osmi zeměmi Jižní Ameriky za osm měsíců, trasa dlouhá 26 000 km. Během četby se dostanete vysoko do jihoamerických hor, ke krásným jezerům, na pouště i do pralesů, do nitra drsné Patagonie, ke slavným skalním štítům, do větrných plání, k chilským rybářům, ale také mezi dosud málo civilizované indiány Ekvádoru či Venezuely.

Autoři Martin Mykiska a Barbora Mykisková vydali knihu na vlastní náklady. Cena 295 Kč nebo přímo od autora (www.mykiska.cz)

Obrázky z Provence podruhé

Půvabné vyprávění zpravodaje Českého rozhlasu Jana Šmída, velkého znalce Francie. Je to již jeho devátá kniha, k Provence se vrací podruhé. Postřehy z kraje levandule, vína a nádherné architektury doplněné fotografiemi a nádhernými ilustracemi jsou milou pozvánkou na jih Francie. Není to klasický cestopis, vše je založeno na postřezích autora, příbězích lidí, se kterými se setkal. Nezřídka jsou to Češi, kteří zde zakotvili. Nudit se nebudete, možná vás to naláká poznat kraj Maraise, Pagnola, Cézanna, Viana, ale i jednoho z největších českých malířů Otakara Kubína.

Vydalo nakl. Gutenberg, cena 295 Kč

Národní parky Evropy







Téměř monumentální je publikace Miloše Anděry Národní parky Evropy. Vyloženě dárková, krásnými fotografiemi nabitá kniha přibližuje, jak je evropský kontinent krajinně rozmanitý, kolik krás nabízí. Kniha je rozdělena na šest oblastí – severní Evropu, západní Evropu, střední Evropu, Balkán, Středozemí a východní Evropu včetně Ruska. Na 970 stranách se stručně dozvíte o všech národních parcích i s jejich mapkami, dobou vyhlášení, plochou a turistickými informacemi nutnými k pohybu na daném území. Určitě vás inspiruje k řadě výletů.

Vydal Slovart, cena 1 999 Kč

Historický atlas rytířů a hradů

Publikace autora Iana Barnese, určená hlavně milovníkům historie, se povedla. Sleduje vývoj a pád středověkého fenoménu - rytířstva - a stavebních památek té doby. Řada kvalitních fotografií je doplněna geografickými mapami, mapami bojišť a nákresy. Kromě Evropy nastiňuje i vývoj v Asii. Závěrečná kapitola je věnována romantickému odkazu rytířství v umění, zejména ve filmu a v novodobých rytířských řádech. Je jen škoda, že na přebalu a záložce "uteklo" Slezsko bez S.

Vydala Mladá fronta, cena 899 Kč

Hedvábnou stezkou

po stopách dávných karavan

Akční cestopis podmanivě mapuje celou historickou trasu Hedvábné stezky. Autoři putovali téměř půl roku po této legendární obchodní cestě z Istanbulu přes pestré Turecko, zvláštní Írán, rozporuplný Turkmenistán, historií dýchající Uzbekistán, velehorský Kyrgyzstán a pouštní Ujgursko až do čínského města Si-an, bývalého císařského sídla Čchang-an, kde Hedvábná stezka kdysi začínala.

Vydalo nakladatelství Cestář, autor Lukáš Synek, cena 329 Kč