Ještě se ani neotevřely a už se o nich mluví. Deset NEJ hotelů 2015

Lizard Island v Austrálii

Západ slunce nad mořem s výhledem, který narušuje jen pár větví stromu, na který si doslova můžete sáhnout. To zažijete na malém ostrůvku Lizard Island ve Velkém bariérovém útesu. Loni v dubnu ho zničil cyklón Ita. Rozsáhlá rekonstrukce trvala necelý rok a prvního března se znovu otevře hostům.

Nové pokoje jsou ještě luxusnější než předtím. K dispozici je tu 24 soukromých pláží, na kterých mají hosté pocit, že jsou jen jejich. Kdo se nechce koupat v moři, využije bazén nebo si může dopřát opalovačku na privátní terase. A dechberoucí výhledy na Korálové moře.

Mimochodem, v tomhle hotelu nabízejí nejen vinotéku, ale i speciální místnost věnovanou ochutnávce sýrů. O potápění v úžasné lokalitě, jedné z nejbohatších na podmořský život, ani nemluvě.

Reverie Saigon ve Vietnamu

Dost možná byste takovou dávku luxusu nečekali zrovna ve Vietnamu. V největším vietnamském městě zvaném dříve Saigon, od roku 1975 Ho Či Minovo město, je k mání přímo v centru.

Zdejších 286 pokojů a studií navrhovali čtyři přední italští designéři, kteří nešetřili na lustrech, na zdobení postelí a sametových závěsech. Kantonskou kuchyni tu vaří kuchař s Michelinskou hvězdičkou, italskou v jídelně zvané Romeo a Julie zase pravověrný Ital. Můžete se sem nechat přivézt rolls roycem, pokud spěcháte, tak vrtulníkem, hotel má vlastní heliport. Nově otevřen byl letos v lednu.

Park Hyatt Zanzibar v Tanzánii

Hřebíčkový ostrov Zanzibar otevře letos v březnu luxusní hotel, který má připomínat to nejlepší z koloniální éry. Rozkládá se ve dvou budovách ze 17. století a jeho výzdoba a design pokojů připomínají zdejší kulturu a tradice a věhlas ostrova jako hlavního obchodního místa s kořením, které se odsud vyváželo do celého světa.

Pokoje nabízejí výhled jak na historickou část města zvaného Stone Town, tedy kamenné město, tak na Indický oceán.

Anantara Tangalle na Šrí Lance

Na jižním pobřeží Šrí Lanky se letos pro movité turisty otevřou dva hotely ze sítě Anantara. Tangalle Resort & Spa se rozkládá na 18 hektarech ve městě Tangalle. Jeho design vychází z tradiční šrílanské architektury - má doškové střechy, ručně vyřezávaný nábytek a několik odpočinkových zón, které přede sluncem kryjí palmové střechy.

K ubytování je tu 152 pokojů ve 32 vilách s bazény. Podle CNN je to první hotel tohoto druhu na Šrí Lance. Slavnostní otevření je plánováno na letošní červen.

Hotel Patina v Singapuru

Za řetězcem Patina Hotels & Resorts stojí bohatá singapurská rodina Kwee. Hotel v Singapuru najdete ve dvou historicky cenných budovách - Capitol Building and Stamford House. Na renovaci se podílela dvě věhlasná jména -architekt Richard Meier, oceněný prestižní cenou Pritzker Prize, a designér Jaya Ibrahim.

Hostům je k dispozici také knihovna nebo bazén se slanou vodou. A pro spokojenost klientů plánují zvláštní systém rotací služeb zaměstnanců. Budou zároveň jakýmisi sluhy. Dá to prý vyniknout jejich kreativitě, aby dopřáli hostům skutečně osobní zážitek. Otvírat se bude v polovině letošního roku.

Four Seasons Hotel v Soulu, Jižní Korea

V jihokorejském Soulu se otevře první hotel značky Four Seasons. Slibuje kombinaci tradičních korejských prvků s ultramoderním designem. Konkrétně se ve 317 pokojích snoubí dřevo v teplých tónech s mramorem a místní keramikou.

Pokoje se rozkládají na 25 patrech budovy v samém centru města. Doslova přiléhá k bráně královského paláce Kjongbokkun a historickému centru. Výhled z velkoplošných oken vyráží dech.

Alila Seminyak v Indonésii

Nejnovější hotel na indonéském ostrově Bali vyrostl na pláži na jihozápadě, jen pár minut pohodlné chůze od zábavního a obchodního centra Seminyak. Pokoje a studia obklopují tři bazény, ze kterých je to jen kousek na pláž.

Stejně jako u dalších hotelů řetězce Alila se i tady dává velký důraz na ekologii. Střechy jsou pokryté zelení a jednotlivé budovy spojují zelené koridory. Na mnoha místech jsou použity recyklované materiály, zeleň se zavlažuje zadrženou dešťovou vodou a energii vyrábí sluneční elektrárna.

Lofoten Opera Hotel v Norsku

Drsná a divoká příroda bude tvořit velkou část designu nového hotelu na souostroví Lofoty. Lofoten Opera Hotel se terasovitě svažuje k moři a zvenku vypadá jako zapomenutá loď Vikingů. Kopíruje však tvar okolních hor a mořských vln. A celý se táhne do kruhu jako nějaký obří prsten.

Hotel svým návštěvníkům slibuje nerušený výhled do přírody z každého okna v pokoji. Na 11 tisících metrech čtverečních bude také amfiteátr a lázně. Je to sice konec světa, ale to je na tom to krásné. Zdejší příroda láká k trekům, jízdě na kajaku nebo plavbě lodí.

SLS Park Avenue v New Yorku, USA

Hlavním tahákem nového hotelu, který se v New Yorku otevře letos na podzim, bude jeho adresa. Najdete ho na Park Avenue, jen pár bloků od Central Parku a Muzea moderního umění MoMA.

O tom, jak bude hotel vypadat uvnitř, se zatím moc neví. Na veřejnost proniklo jen jméno designéra Philippa Starcka. Na starost má nejen 190 pokojů pro hosty, ale i restauraci a bar v lobby i na střeše. Podle toho, co CNN zjistila, to vypadá na spoustu zlacení a zrcadel s náladovými barvami a spoustou designového nábytku.

Ritz-Carlton, Langkawi v Malajsii

Tropický les vůkol, privátní zátoka a výhled na Andamanské moře. Na to láká hotel Ritz-Carlton v Langkawi na severozápadě Malajsie. I tento luxusní komplex vsadil na propojení tradiční architektury, odkazuje na vzhled původních vesnic zvaných kampong.

Kromě zábavy v moři se nabízí několik bazénů, jeden je speciálně pro děti, nebo turecké lázně hammam. Kromě lokální kuchyně se podávají též čínská, thajská a indická jídla a zvlášť vybrané lahůdky francouzské kuchyně.