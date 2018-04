Nehod cyklistů rychle přibývá. Častou příčinou je alkohol

Dopravní nehody cyklistů v Praze 1. 1. - 20. 5. 2009

Nehody celkem 46

Vážná zranění 3 1 1. 1. - 20. 5. 2008 Nehody celkem 27

Vážná zranění 2

Co se také stalo:

Březen 2009, Třebonice - osmiletá dívka byla se zlomeninou stehenní kosti převezena do motolské nemocnice.

Duben 2009, Vršovice -18letý mladík skončil s poraněnou hlavou v Thomayerově nemocnici.

Duben 2009, Klánovice - jednapadesátiletého opilého muže musela záchranka odvézt na Bulovku kvůli pohmožděnému rameni. Povinnosti cyklistů * Cyklisté musí bez výjimky dodržovat pravidla provozu.

* Před jízdou musí cyklista zkontrolovat povinnou výbavu.

* Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen s osobou starší 15 let. * Osoba mladší 18 let musí při jízdě použít přilbu. * Od soumraku do svítání je povinnost za jízdy svítit. * Při změně směru jízdy dát včas znamení o změně upažením.