Nefalšovaná divočina: ukrajinský Matterhorn Dobošanka

Rady do batohu Mapy

Nejlepší mapa popisované oblasti v měřítku 1 : 50 000 byla vydána pod názvem Gorgany na Ukrajině a lze ji koupit prostřednictvím pražského specializovaného knihkupectví Kiwi (www.kiwick.cz). V mapě je zaznačeno množství turistických značených cest, které ale ve skutečnosti vůbec neexistují. Topografický podklad je však podrobný a velmi přesný. Mapy v měřítku 1 : 100 000 lze stáhnout také z internetu. Značení cest

Značení turistických cest donedávna v Horhanech vůbec neexistovalo. V posledních několika letech však dochází k obnovování či dokonce tvorbě nových chodníků včetně malování turistických značek a instalaci rozcestníků, a to v rámci ukrajinsko-polských i ukrajinsko-českých projektů. Obecně platí, že "polské" značení je mnohem kvalitnější než "české", neexistuje ovšem zdaleka všude. Situace se v tomto směru ale neustále mění. Informace

Základní a nejobšírnější informace o pohoří Horhany a výstupu na Dobošanku v českém jazyce přináší turistický průvodce "Ukrajinské Karpaty. Poloniny, Lesní Karpaty“ vydaný nakladatelstvím SKY roku 2007. Aktualizace tohoto průvodce i čerstvé informace z Horhan můžete sledovat na www.karpaty.net. Podrobněji a obšírněji se popisované oblasti věnuje polská turistická literatura. Jak se tam dostat

Do vesnice Bystrica v lůně Horhan se dostanete po silnici přes Polsko, Lvov, Ivano-Frankovsk a Nadvirnu. Autobus sem zajíždí zhruba 5x denně. Pěšky sem můžete přijít přes hory z bývalé "československé" podkarpatoruské strany zhruba za 2 dny, a to buď z Jasině anebo Usť-Čorné. Penzion Vodohraj v Bystrici

Navenek vypadá luxusně, uvnitř to však až tak velký luxus není. Teče tu však teplá voda (sprcha na patře), čepuje se pivo a lze si dát i něco k jídlu. Ceny jsou přívětivé, nocleh stojí 50 hřiven (cca 180 Kč). Telefon: +380 347 561 926 Kam vyrazit z Bystrice

Obec Bystrica je obklopena věncem hor a lze si proto odtud naplánovat několik výšlapů:

Dobošanka (1755 m), 1 den

Sivulja (1835 m), 2 dny, nejvyšší vrchol Horhan

Polonina Bratkovská (1788 m), 2 dny, bývalý čs.-polský hraniční hřeben

Ploská (1353 m), 1 den, vyhlídkový vrch se salašemi