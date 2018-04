Neexistuje jedna čínská kuchyně

Překvapení ale mohou pokračovat. Číňané totiž používají nepřeberné množství koření (ty u nás neochutnáte) a v podstatě všechno, co v zemi roste, najdete i na jídelníčku. To samé platí i o zvířatech: proto by nemělo nikoho překvapit, když dostane naservírovaného hada (nebojte se, má většinou dobré bílé maso), či na trhu v jihočínském Kantonu uvidí uzené psí maso nebo zde najde krysí restauraci. Někdy navíc bývá jídlo pěkně tučné a prakticky vše se smaží na oleji.Za nejdůležitější v čínské kuchyni je však považována svěží přirozená chuť a vůně bez nežádoucích pachů. Jenže v levnějších restauracích se to často nedaří. Také představa Středoevropana, že čínské jídlo je vždy složené z mnoha chodů, je mylné. V chudších oblastech bývá jídlo naopak jednoduché - pouze rýže smíchaná s vajíčkem či nudle v nějakém vývaru.Velmi zjednodušeně se čínská kuchyně rozděluje na severní a jižní, ale v obou těchto případech existuje další rozlišení. Rozdíly mezi jednotlivými směry čínských kuchyní bývají skutečně poměrně velké.Jídla severní kuchyně jsou často tučná a při jejich přípavě se hojně používá ocet či česnek. Její významnou součástí jsou nudle, taštičky, knedlíky vařené v páře. Severu vévodí kuchyně původně z Pekingu a z okolí Tiencinu.Ještě složitější je však členění jižní větve. Například jídla ze S'-čchuanu a Chu-nanu jsou známá používáním chili koření, kantonská jídla bývají spojována s dary moře a jsou trochu nasládlá.Pokud už Číňané mají peníze na větší stolování, tak obvykle objednávají o jedno jídlo více, než je lidí u stolu. Z každé misky si nabírají všichni, rýži má většinou každý sám. Polévka se podává až nakonec a pije se především čaj nebo obyčejná voda (vy ji však nikdy nepijte, nebývá nezávadná!). V poslední době a hlavně ve městech se také pije pivo a děti si už oblíbily coca-colu."Vládnout velkému národu je skoro totéž, jako vařit malou rybu," napsal kdysi významný čínský filozof Lao-c'. Chtěl tím naznačit, že k dobrému vládnutí není třeba nic jiného než použít "správné koření" a zvolit "správný způsob úpravy". Právě tento citát dokazuje, že jídlo hraje v myšlení a životě Číňanů mimořádnou roli.Poznat ovšem dobře čínskou kuchyni vyžaduje nejenom čas, ale mít také možnost navštívit různé oblasti této obrovské země. Existuje ovšem místo, kde můžete ochutnat všechny druhy čínské kuchyně na velmi malém prostoru, rychle a ve výborně kvalitě - v Hongkongu.