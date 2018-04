Nedotčenou přírodou na nejzachovalejší sopku v Česku

Může se hodit Jak se tam dostat Vlakem do Olomouce, zde přestoupit a pokračovat "osobákem" nebo "spěšňákem" směr Bruntál, Opava. Vhodnými východisky pro návštěvu popisovaných míst jsou zastávky Valšov, Lomnice, Dětřichov, Moravský Beroun a Jívová. Z druhé strany vede do nitra Nízkého Jeseníku železniční lokálka Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, vhodná pro nástup ke zdolání Červené hory.

Autem se do oblasti Nízkého Jeseníku dostanete také nejlépe přes Olomouc, kde odbočíte na Opavu. Zaparkovat auto je nejvhodnější v některé z obcí poblíž Moravského Berouna – např. v Nových Valteřicích nebo Křišťanovicích. Tip na výlet

Valšov – Černý most (zelená), 2 km – Pod Rychtářem (modrá), 9 km – Vysoký kámen (modrá), 11 km – Slunečná (modrá), 13 km – Moravský Beroun (modrá), 20 km.

Další možnosti výletů formou okruhů či přechodů (přejezdů) závisí na aktuálně projetých lyžařských stopách a výšce sněhové pokrývky. Údolí Bystřice

Pokud by bylo náhodou na nejvyšších kótách Nízkého Jeseníku příliš nevlídno, běžte se ukrýt před větrem a mlhou do údolí říčky Bystřice, které tvoří krajinářsky cennou a turisticky velmi vděčnou přírodní partii. Řeka Bystřice pramení u obce Rýžoviště, zpočátku protéká jen mělkou sníženinou, avšak u Domašova se zařezává čím dále hlouběji do okolní lesnaté krajiiny. Postupně proměňuje své údolí v úzkou, místy i skalnatou rokli s četnými zákruty a meandry, která se táhne v délce 15 km až do Hluboček. Tato složitě přístupná část říčního údolí, kterou nevede žádná silnice, si zachovala svůj původní ráz a řadu přírodovědecky cenných jevů. Díky tomu bylo údolí Bystřice prohlášeno za přírodní park.

Nejhezčí zákoutí objevíte v čtyřkilometrovém úseku mezi železničními zastávkami Jívová a Hrubá Voda-Smilov (trať Olomouc – Opava). Údolí řeky je zde nejdivočejší, svahy porostlé přirozenými suťovými lesy zdobí četná skaliska a kolem hučící vody vede jen úzká lesní cesta. K zajímavostem, které dotvářejí osobité kouzlo říčního údolí, patří i vysoké mosty a tunely železniční trati, jež se vine vysoko nad řekou. Mapy

1:50 000 KČT č. 56 Nízký Jeseník, Šternberk, Moravský Beroun, Budišov nad Budišovkou

1:50 000 SHOCart č. 66 Opavsko, Slezská Harta Užitečný web

www.jeseniky.net - aktuální info z Jeseníků, fotogalerie, sněhové podmínky