Nedotčená krása korálů jižního Thajska. Ráj potápěčů Tarutao

může se hodit Doprava do NP Tarutao (Koh Tarutao i Koh Lipe) Z Bankgoku vlakem či letadlem do Trangu nebo Hat Yai, odtud mikrobusem do přístavu Pak Bara. Z Pak Bara lodí (speedboat ferry) - v sezoně (listopad-duben) jezdí několikrát denně, poslední vyjíždí ve 14.00 (cca 400 korun zpáteční).

Tip iDNES.cz: Na ferry je výhodné koupit si rovnou zpáteční lístek. Jinak se totiž dá z ostrovů dostat jen na výletní lodi, což je mnohonásobně dražší. Ceny potápění na Koh Lipe Den potápění pro zkušené potápěče (OWD) stojí cca 1 500 korun (dva ponory s dive mastrem z lodi včetně oběda a veškerého vybavení a servisu).

Noční ponor stojí zhruba 900 korun.

Za kurz potápění pro začátečníky OWD zaplatíte cca 7 500 korun (celkem pět ponorů s instruktorem)

Více na www.kohlipedivers.com