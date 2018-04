Nedostupná a krásná Villa Borghese

"Máme vyprodáno na dva týdny dopředu, a to ještě není sezona," říká zaraženým turistům slečna Bianca v pokladně jedné z nejznámějších expozicí umění. "Gratuluji!" reaguje na její sdělení pán s knírem anglického gentlemana a ve svém dokonalém obleku se otáčí na podpatku a s dalšími se vydává na ústup.

"Máme limit 360 lidí na dvě hodiny," vysvětluje nepřístupnost muzea Bianca s úsměvem.

Galerii Borghese otevřeli znovu po třináctileté rekonstrukci loni v červnu a od té doby je tu plno. Každý návštěvník chce vidět nejen zdejší sbírky, za něž vděčí Itálie rodu Borghese, z něhož vzešel v 17. století papež Pavel V. a jeho bratranec kardinál Scipione. Především on proslul jako mecenáš umění, který se stal patronem například umělcům, jako byl Caravaggio, Nicolas Cordier, Rubens nebo Gian Lorenzo Bernini. Nechal také vybudovat Villu Borghese.

Na vysvětlenou: výraz villa označoval dříve park a postupně se přenesl na vznosné budovy v něm stavěné, až se ujal i v češtině jako vila - výraz pro dům.

Se shromažďováním uměleckých děl začal už kardinál Scipione. Další generace pak pokračovaly v rodinné tradici a následující tři století sbírku střídavě obohacovala i ochuzovala. Milovníci umění zde tak naleznou vše od antiky přes renesanci po baroko a díla z počátku devatenáctého století.

A tak se zde nachází soška Bakcha připisovaná Praxitelovi, mozaika znázorňující boj gladiátorů ze 4. století po Kristu i socha bohyně Isis z černého mramoru stará více než šestnáct set let. Jí konkuruje ležící Canovova socha Napoleonovy sestry Pauliny.

Mezi obrazy patří pak k nejznámějším kromě Tizianových Caravaggiův autoportrét v podobě Opojeného Bakcha nebo David s hlavou Goliáše od stejného autora. Sbírka se však pyšní i Raffaelovými obrazy, mezi nimi například Dáma s jednorožcem nebo Snětí Krista z kříže - tento námět je tu vyobrazen i v Rubensově podání.

Ke sporným unikátům patří i Léda s labutí, která byla připisována nejdříve Leonardovi da Vinci, ale později byla označena za napodobeninu. Nyní se soudí, že původní malbu započal sám před svou smrtí, ale dokončil ji pravděpodobně jeho žák.

K nejvyhledávanějším "kouskům" ve vile Borghese patří pravděpodobně ukázky Tizianova umění, z nichž se obraz Láska nebeská a pozemská stal symbolem galerie.

Pokud bude někdo unaven mramorem i cennými oleji a malbami na stěnách, může si pak odpočinout v kouzelném okolí rozlehlých parků. Kromě romantických zákoutí s možností miniplavby loďkou za 3000 lir na osobu si lze půjčit i kolo či brusle.

Levnější je však jen tak se brouzdat nebo si lehnout do trávy jako stovky mladých Italů. Nedaleko je i zoologická zahrada.





JAK SE DO GALERIE BORGHESE DOSTAT:

Doporučená cesta je metrem linkou A na stanici Spagna nebo Flaminio a odtud příjemnou procházkou přes kostel Nejsvětější Trojice, Medicejský palác a parky až na místo. Línější mohou dojet téměř na místo autobusy č. 52, 53, 510.

Otevřeno je zpravidla od 9.00 do 18.00.

Bez zamluvených lístků můžete zajít do galerie ráno po půl deváté a nechat se zapsat do listu čekatelů, zda se neuvolní místo. Je možné, že někdo nevybere rezervovaný lístek.

Časy pro vstup jsou 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

Telefonní číslo pro rezervace:

0039684241607