Nedorozumění v Maďarsku

Má první služební cesta do zahraničí vedla do Maďarska. Uložený úkol jsem stihl do čtvrtka a domů jsem se měl vrátit až v sobotu ráno. Když jsem zjistil, že na čtvrtek není v rychlíku do Prahy volné místo, rezignoval jsem a pátek věnoval prohlídce Budapešti. Večer jsem se odebral na nádraží a s ostatními čekal na odjezd. Po půlhodině zpoždění se o několik nástupišť vzdálených od našeho objevil vlak. Některým cestujícím se zdálo, že je to ten náš. Protože pokusy o domluvu se železničními zaměstnanci ztroskotaly, utrhli se někteří z čekajících a vzali to přes koleje - a já s nimi. Vlak jsme dostihli v okamžiku, když se rozjížděl. S kufrem a taškou v ruce jsem naskočil do otevřených dveří. Po několika minutách jízdy vlak zastavil a pak se vrátil k nástupišti, kde byl původně očekáván. Doma jsem se dozvěděl, jaké jsem měl štěstí, že jsem nejel o den dříve. Tu noc rychlík někde před Brnem vykolejil a cestující v lůžkovém voze přišli ve spánku o život. Od té doby jsem se řídil zásadou, že s iniciativou jen opatrně.