Nedělní nebe u Příbrami budou křižovat legendární tryskáče

Rekordní skupina stíhaček nad Příbramí také ve filmu Poprvé v padesátileté historii výroby proudových letadel v Aeru Vodochody se tuto neděli u Příbrami sejdou v jedné skupině na nebi všechny tryskáče z produkce této tradiční české zbrojovky. Celá show se proto stane také součástí dokumentárního filmu pod taktovkou Vladimíra Labudy, ředitele airshow a režiséra v jedné osobě. "Na tento okamžik jsme čekali více než dva roky," říká Labuda, který už ve filmech Legenda jménem Blaník a Legenda jménem Trenér dokumentárně zmapoval historii jiných dvou světově proslulých českých letadel. "V České republice totiž bohužel až do nedávna nebyl ani jeden letuschopný kus legendárního L29 Delfín. Teprve letos v létě po generální opravě opět vzlétl jeden delfínek soukromého vlastníka." "Bude to poměrně složitá operace, protože ty letouny se budou pohybovat rychlostí kolem 400km v hodině a chtěli bychom, aby letěly v opravdu sevřené formaci, jak se říká křídlo na křídlo. Věřím ale, že se to podaří, protože s nimi poletí naši nejlepší piloti," dodává Lebeda.