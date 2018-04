Neděláme jen folkový festival

Letos Prázdninám v Telči počasí moc nepřeje, jak je to s návštěvností?

Počasí se lepší. Jestli je tady někdo, kdo na to má vliv a přeje si, aby bylo líp, tak se mu to chvílemi i daří. Návštěvnost je příznivá, záleží na tom, kdo hraje na hlavní scéně. Počet návštěvníků nebyl vysoký ve dnech, kdy pršelo.

Daří se na letošních Prázdninách všechno, co jste si předsevzali?

Ano. Nocturna fungují krásně. Začaly i výstavy, lidi mohou vidět spoustu fotografií z loňských Prázdnin v Telči. Trochu zápasíme s tvarem stánků před zámkem, aby to nějak vypadalo. Nechceme, aby bylo všechno zastavěné obytnými přívěsy.

Budou se letos ještě dít nějaké změny?

Pokud ano, tak k lepšímu. Třináctého srpna chystáme na závěr divadlo pro děti, přijede také divadlo Continuo a hřebem bude vystoupení divadla Sklep. To bude hrát od tří hodin na zámku. Večer bude koncertovat Českomoravská hudební společnost a Zuzka Homolová. Na náměstí zahraje Lehká noha a celé Prázdniny v Telči skončí ohňostrojem. Jen aby nám vydrželo počasí.

Na jednom z koncertů jste uvedl, že chcete, aby si Prázdniny v Telči šly vlastní cestou. Co z nich podle vás jednou zůstane?

Mluvili jsme o tom s Mildou Vokáčem z Jindřichova Hradce. Vzpomínal, jak to vypadalo před patnácti lety, a říkal, že je škoda, že už to tak není. Všechno má ale nějaký vývoj a někam to směřuje. Cítím, že společnost se vyvíjí a vybírá si. Hledá a zajímá se o nějaké krajnosti. Čím dál míň lidi zajímá to, co je všední a má plno desek, jdou spíš za tím, co není moc známé. Cítím, že je to o toleranci, že dřív lidi až tak tolerantní nebyli a chtěli své jméno. Dnes ne, chodí se dívat na menší scény. Nejde zařídit, aby se tu hrálo jako před patnácti lety. Tenkrát jsme všichni stáli v pozoru a zpívali Rosu na kolejích. To už tak není. Tenkrát to byl nějaký symbol a dneska máme jiné symboly. A já bych chtěl, aby Telč byla o prázdninách a o setkání. O způsobu života. Telč je nádherné místo, kde se dá tohle všechno nádherně prožít.



A co si o Prázdninách v Telči myslí diváci?

Pavel Valenta, 26 let, Jihlava: Jezdím sem více než osm let jako návštěvník koncertů. V letošním roce jsem se ale navíc stal i účinkujícím. Je to ten nejlepší festival, jaký znám.

Lada Truhlářová, 37 let, Kutná Hora: Přijela jsem s celou rodinou, manželem a dětmi. Festival má své kouzlo a nesrovnatelnou atmosféru s jinými festivaly.

František Mondek, 18 let, Horní Dubénky: Je to pohoda, jsou tu dobrý lidi, no prostě to tady žije. Přijel jsem proto, abych slyšel všechny kapely živě.

Milan Neklapil, 43 let, Telč: Konečně se zde alespoň něco děje. Je zde příjemně živo a za přítěž pro město to rozhodně nepovažuji. Přivítal bych ještě mnohem více lidí.

Petra Veselá, 23 let, Jihlava: Do Telče jezdím již od svých osmi let a každý rok se sem snažím vracet.

Martin Moltáž, 21 let, Znojmo: Jsem zde poprvé a jsem z toho v příjemném šoku.

Petr Píša, 35 let, Třešť: Líbí se mi tu hezké ženy, hudba, dobré pivo a vynikající gyros.

Emil a Monika, 29 a 18 let, Přerov: Jsme tu poprvé. Věděli jsme, že tu jsou nějaké Prázdniny, ale tohle jsme nečekali. Takže teď pojedeme domů pro peníze a vracíme se zpět.

Petr Švanda, 9 let: Líbí se mi, jak tu hraje strejda Ivo Viktorín.