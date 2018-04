Něco ze života Cyrila a Metoděja

Oba mniši nalezli na své misijní cestě k Chazarům ostatky papeže Klimenta I. a později je přinesli do Říma, kde jsou dodnes uchovávány v kostele sv. Klimenta.

Roku 862 poslal císař Michal III. oba bratry na Moravu, neboť kníže Rostislav prosil o kněze mluvící slovansky.

Nejprve zavedli jazyk - glagolici

Jako první věc zavedli Cyril a Metoděj slovanský jazyk do bohoslužby. Cyril k tomu dokonce vytvořil vlastní písmo ("glagolici") na základě řecké kurzívy a částečně arabštiny. Toto písmo pomocí 38 liter kodifikovalo staroslověnský jazyk. Proto oba bratři patří k zakladatelům slovanského písemnictví.

Cyril sám přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, takzvaný Proglas.

V tomto díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeložil životopisy církevních otců a založil překladatelskou školu, která roku 883 za dobu asi osmi měsíců přeložila celou Bibli kromě knih Makabejských.

Cyril zemřel po odjezdu do Říma

Po několikaleté misijní činnosti na Moravě odcestovali bratři do Říma a přinesli papeži Hadriánovi II. ostatky papeže Klimenta. Od Hadriána dostali příslib, že bude slovanská řeč uznána za liturgickou. Za svého pobytu v Římě onemocněl Cyril a vstoupil do kláštera. Po padesáti dnech podlehl svému těžkému utrpení a 14. února 869 zemřel.

Metoděj byl po jmenován arcibiskupem vězněn

Metoděj byl Hadriánem II. jmenován arcibiskupem Panonie, to je území, které zahrnovalo dnešní východní Rakousko a západní Maďarsko a Moravu.

Salcburský arcibiskup však pokládal toto území za své misijní pole a dal Metoděje na dva a půl roku uvěznit.

Papež Jan VIII. jej roku 873 vysvobodil, potvrdil ho v úřadě arcibiskupa a potvrdil mu slovanský církevní jazyk, ale s jistým omezením. Metoděj zemřel 6. dubna 885.

Znázorňování apoštolů

Cyril a Metoděj jsou znázorňováni rozmanitě. Skoro vždy jako biskupové, jednou v západním ornátě, jindy v ornátě východních biskupů.

