Něco tady pořád létá

Také znáte ten svíravý pocit, když je před vámi let s přestupem ve Frankfurtu nad Mohanem? Že našinec bude muset čelit jednomu z největších letišť světa? Obava to není úplně lichá. Vždyť kde doma na člověka dolehne svět velkého cestování s takovou intenzitou? Ani na bouřlivě se rozvíjejícím letišti v pražské Ruzyni ne. Vždyť i to je v porovnání se svým frankfurtským kolegou, při vší úctě, trpaslík. "Nejen že vzdušný přístav ve Frankfurtu je jedním z největších, ale také nejfrekventovanějším," likviduje s úsměvem poslední zbytky cestovatelovy odvahy Monika Marelová, pro niž je frankfurtské letiště druhým domovem. Dlužno podotknout, že je to první a zároveň poslední informace toho druhu, která onen svíravý pocit kolem žaludku umocňuje. Jak totiž frankfurtský stroj na létání odkrývá svá tajemství, jeho strohá tvář se stává mnohem přívětivější. Nejprve se však s tím technickým krasavcem trochu blíže seznamme. Představte si město na devatenácti čtverečních kilometrech. Pracuje v něm 63 tisíc zaměstnanců a ti zajišťují všechny možné a myslitelné služby. S tímhle městem, které vyrostlo výhradně pro ty, kteří odněkud někam míří, se denně seznámí přes 150 000 lidí, kteří projdou jeho útrobami. Letištní plocha je schopná poskytnout náruč přibližně 160 letadlům najednou, ovšem denně se jich tady vystřídá 1400. Každých 40 sekund jedno z nich startuje či přistává. A do toho všeho desetitisíce zavazadel a zásilek, které denně putují na jedno téměř ze tří stovek míst po celém světě. Takový mumraj už dokáže nahnat strach. "Pokud se cestující, který sem do Frankfurtu právě přiletí, bude řídit modrými cedulemi, které obsahují všechny důležité informace, ty ho vždy dovedou, kam chce, i kdyby snad nechtěl," snaží se Monika Marelová rozptýlit počáteční obavy. Zatímco průvodkyně drží výklad, letiště se připravuje na pořádnou porci zátěže. Před několika okamžiky přistálo několik velkokapacitních strojů, které vyplivují prosklenými mosty do útrob letištní haly stovky cizokrajně vyhlížejících cestujících. Tlampače oznamují cosi důležitého v blíže neidentifikovatelném jazyce. "Hlášení se zde podávají celkem v patnácti řečech," hlásí hrdě Monika Marelová. Plní se však nejen příletová hala, ale také letištní plocha. Právě přijíždějí speciální vozidla, jejichž posádky mají za úkol odstranit námrazu z křídel letadel. Mezi tím kličkují vozíky převážející kufry a několik vozů letištní policie. "Pravdou je, že veškerý ten pohyb na letišti vypadá na první pohled jako velký chaos, ale ve skutečnosti tady každý přesně ví, co má dělat. A proto také všechno může vůbec fungovat," vysvětluje dále průvodkyně. Zdejší normy udávají, že přestoupit z jednoho letadla na druhé se musí dát za pouhých pětačtyřicet minut, což frankfurtské letiště řadí ke světovým špičkám. Při zběžném pohledu na hemžení lidí i techniky uvnitř letiště se to zdá nemožné. Teprve při odhalování dalších "fíglů" letiště, které běžné oko nezaznamená, člověk nakonec přizná, že stroj na létání je skutečně dobře namazán. Tak například záležitost se zavazadly. Jak je možné v tak krátkém čase roztřídit všechna zavazadla, která poputují do všech světových stran? Odpověď se skrývá za dveřmi, které vedou do podzemí a kam běžní cestující nemají přístup. Tady, stranou pozornosti, se kroutí do všemožných záhybů šedesát kilometrů dlouhá dráha, která ono kouzlo se zavazadly dokáže. A to bez jediného zásahu lidské ruky. "Zdejší odbavení je jediné na světě, kde zavazadlo putuje zcela automaticky. Je totiž uloženo ve speciální vaně a elektronické zařízení ho naviguje přímo na místo určení," vysvětluje Monika Marelová princip systému, který ze všeho nejvíce připomíná nekonečnou horskou dráhu. O patro výš se lidský propletenec stačil mezitím rozmělnit do desítek malých hloučků, které postupně naplní další nenasytná letadla. Ještě stihnout poslední a zaručeně výhodné nákupy, projít sítem bezpečnostních kontrol a zase je v chodbách na pár minut klid. Pozorovat to nekonečné hemžení začíná být po určité době docela zábavné a mnoho lidí sem přijíždí právě kvůli tomu, aby zakusili něco z této hektičnosti. "Mimochodem víte, že frankfurtské letiště je v Německu nejnavštěvovanějším místem hned po proslulém bavorském zámku Neuschwanstein?" dodává na závěr prohlídky Monika Marelová. Času na úvahy však moc nezbývá. Právě přistává další várka, a tak pořád dokola, v nezvolňujícím rytmu. Neboť tady den nikdy neumírá. Frankfurt nad Mohanem, nejfrekventovanější letiště světa.Pokud potřebujete přestoupit, za všech okolností sledujte modré informační tabule, které by vás měli dovést tam, kam potřebujete. Obejdete se dokonce i bez znalosti cizího jazyka, protože nápisy jsou většinou doprovázeny piktogramy. Pokud se na letišti potřebujete s někým setkat, dejte si schůzku na místě, které je k setkávání přímo určeno. Bývá označeno velkou osvětlenou modrou krychlí a nápisem Treffpunkt (Meeting point). Zde lze rovněž zanechat pro dotyčného vzkaz.Nejčastěji se sem dostanete samozřejmě letecky. Německá Lufthansa, stejně jako České aerolinie spojují Prahu s Frankfurtem několikrát denně po celý týden. Na tyto lety pak navazují desítky dalších mířících do celého světa. Na letiště lze rovněž pohodlně dojet vlastním autem, či vlakem nebo autobusem. To v případě, že neodlétáte přímo z Prahy.Frankfurtské letiště má dva terminály, číslo jedna a dva. První je určen převážně pro lety Lufthansy a jejích aliančních partnerů, druhý po ostatní společnosti. Mezi terminály se přepravíte vláčkem nadzemní dráhy, který vás přepraví během několika minut. Cestující v tranzitu oddělují od běžných návštěvníků letiště různé nástupní ostrůvky a různé nástupní dveře, takže ani při nástupu do vagonu se nemusíte obávat, že omylem zabloudíte někam ven z tranzitního prostoru. Dveře, kterými máte nastupovat, se mimochodem osvětlí modře.Pokud velmi spěcháte nebo máte potíže s chůzí, lze využít letištních minivozítek s nápisem GATE TAXI. Tato služba je zdarma a řidič neočekává žádné spropitné.Pro zájemce se na letišti nabízejí rovněž placené prohlídky. Malá individuální stojí sedm marek, pětačtyřicetiminutová jedenáct marek, maxiprohlídka na hodinu a půl vyjde na dvaadvacet marek a speciální Jumbo-tour na dvě a půl hodiny stojí třicet marek. Bližší informace o prohlídkách lze získat na internetové adrese http://www.frankfurt-airport.dePokud vás ani předchozí řádky nepřesvědčily, že přestup na letišti zvládnete sami (například ze zdravotních či jazykových důvodů), můžete si při rezervaci letenky objednat doprovod. Důležité však je, abyste tak učinili včas, sjednávat si doprovod přímo na místě není z technických důvodů možné. U letadla vás pak bude očekávat pracovník letiště či letecké společnosti, který vám pomůže zařídit vše potřebné.Pokud si chcete podrobněji prohlédnout provoz na letišti, můžete zamířit na návštěvnickou terasu. Ta je otevřena po celý rok od 8.00 do 19.30. Vstup je však možný pouze do 19.00. Plné vstupné je pět marek, zlevněné tři marky.