Neckyádu provázela pohoda

Na úzkou lávku přes hladinu obecního rybníka vjíždí na kole a s hokejovou přilbou na hlavě mladý Mikuláš Radosta. Balancuje, chvílemi to vypadá, že boj se záludnou dráhou přece jenom prohraje, ale nestane se tak. Bez namočení vjíždí na druhý břeh.

"To je pako. Doufám, že ti další už tam slítnou, jinak by to bylo o ničem," reaguje jeden z mladých diváků v hloučku asi deseti svých vrstevníků. Jeho očekávání se záhy naplňuje. Dalších devět soutěžících postupně padá po ujetí menší či větší délky trati i s kolem do vody. Stovky spokojených a rozesmátých diváků, přihlížejících z břehů, jim bouřlivě aplauduje. Stejně vděční jsou pak za každé převrhnutí některého z jednadvaceti netradičních plavidel při neckyádě, hlavní disciplíně sobotního odpoledne v malé vesničce Příčovy na Příbramsku.

A když se stejným způsobem daří soutěžícím i při běhu s vajíčkem nebo jízdě dvojic s trakařem po lávce, na dobrou pohodu je zaděláno. Zvláště když i letošní v pořadí již čtvrtá příčovská neckyáda pokračuje na místním hřišti posezením při dobrém pivu, opékaných prasátkách a řízné muzice kapely Šlapeto.

"Letos nám počasí opravdu přálo, takže jsme se do té vody mohli všichni klidně potopit. A že jsme vstupné na hřiště zvýšili z padesáti na sto korun? Za původní cenu se to už dělat nedalo. Ale upřímně, kolik je takových míst, kde se můžete za sto korun podílet na vypití pěti set litrů piva, zkonzumování tří pečených prasat a navíc si ještě poslechnout kvalitní muziku," říká starosta Pavel Nevlida. Za zmínku ještě stojí, že i když v Příčovech žije pouhých dvě stě obyvatel, podařilo se pořadatelům neckyády bez větších problémů přesvědčit zdejších patnáct živnostníků, což je na tak malou obec úctyhodné číslo, aby ji sponzorsky podpořili.