Nechutná ti večeře? Vypadni z mého hotelu

Reklamace zájezdu V případě, že nejste spokojeni s kvalitou zaplaceného zájezdu, můžete podat reklamaci. Podle zákona ji musíte podat nejpozději do tří měsíců po ukončení zájezdu. Je ovšem lepší, pokud tak uděláte co nejdříve. Reklamaci podejte písemně přímo u toho, kdo zájezd pořádal. Pochopitelně to lze udělat i v cestovní agentuře, která jen prodává zájezdy někoho jiného. Pořadatel zájezdu je zodpovědný za vše, co je uvedeno v uzavřené smlouvě. Můžete reklamovat veškeré služby, které kancelář slíbila zajistit – tedy i kvalitu jídla nebo ubytování. Pokud se zájezd uskutečnil, nemáte nárok na vrácení jeho plné ceny, ale pouze na rozdíl mezi poskytnutými službami a těmi, které jsou obsaženy v uzavřené smlouvě.