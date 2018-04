Nechtěl platit tisíce za opravu chyby na letence, tak si změnil jméno

Devatenáctiletý student digitálního marketingu na univerzitě v Leedsu se dostal do nepříjemné situace. Na rezervované letence měl totiž uvedené chybné příjmení - místo Adam Armstrong tam stálo Adam West. Letenku mu zarezervoval nevlastní otec jeho přítelkyně, který omylem použil jeho facebookovou přezdívku, napsal Guardian.

Změna jména zadarmo, zaplatil jen za pas

Když mladý muž zjistil, že mu chce nízkonákladovka naúčtovat za každý úsek cesty 110 liber (4 100 korun), rozhodl se to vyřešit po svém. Zdarma si změnil v rámci služby zvané Deed Poll příjmení na West a dojel si do Liverpoolu pro nový pas, za který zaplatil 103 liber (3 800 Kč).

„Nevlastní otec mé přítelkyně získal mé jméno z Facebooku, dal jsem si ho tam jako vtip, Adam West byl herec, který hrál Batmana,“ uvedl mladík. Zároveň prohlásil, že ho přístup Ryanairu velmi zklamal. „Vůbec se mi nesnažili pomoci. Jasně jsme ukázali, že nám nejde o změnu osoby, jen jména, přesto neustoupili. Jediné, co by museli udělat, by bylo párkrát ťuknout do klávesy Backspace, a za to si chtěli naúčtovat 220 liber?“ uvedl pro deník Guardian.

Student z Manchesteru letí na Ibizu ve čtvrtek s přítelkyní Indií Lomazovou, rodinou a přáteli na týdenní dovolenou.

Ryanair k tomu řekl, že zákazníky vždy upozorňuje, aby si všechny údaje na letence zkontrolovali s tím, že nabízejí dalších 24 hodin, během nichž je možné si menší chyby opravit bez poplatku. Pokud by si cestující chtěl něco na letence opravit až na letišti, poplatek by se zvedl ze 110 na 160 liber (5 970 Kč).

Adam West, původně Armstrong, vyzývá nyní na sociálních sítích ostatní cestující, aby se snažili tento systém obejít a hledali způsoby, jak se poplatkům vyhnout.

