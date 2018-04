Nechte se zlákat širokými sjezdovkami a vypravte se na Slovensko

Co je dobré vědět Jak se tam dostat

Z Prahy je to 480 km, necelých šest hodin jízdy. Jede se na Brno, Hodonín, Trenčín, Žilinu, Dolný Kubín a do Kubínské hoľe. Kolik to stojí

Denní skipas: dospělý 18,50 eur, děti od 5 do 12 let stojí 12 eur, junioři do 19 let zaplatí 15,50 eur. Děti do pěti let zdarma. www.kubinska.sk